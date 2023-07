Tati Pinheiro, de Os Abelhudos, revela cena entre Xuxa e Marlene Mattos

Tati Pinheiro, do grupo Os Abelhudos, relembra história de Xuxa e Marlene Mattos no elevador: 'Ela não queria saltar'

A cantora Tati Pinheiro, que fez parte do grupo Os Abelhudos, relembrou uma situação que presenciou da convivência de Xuxa Meneghel e Marlene Mattos no passado. Com a repercussão do lançamento do documentário sobre a rainha dos baixinhos no Globoplay, ela contou que viu um dia em que Xuxa e Marlene ficaram presas em um elevador e a diretora pediu para a apresentadora pular entre os andares antes da chegada do resgate.

"Eu convivi com a Xuxa e Marlene Mattos quando trabalhava nos Abelhudos. Além disso, fiz muito trabalhos com as duas. Fiz muitos shows com a Xuxa pelo Brasil. A Marlene não era uma pessoa doce e gentil, mas me deu muita força, me colocando em vários trabalhos. Sou muito grata a ela e a Xuxa. Eu não tenho problema com a Marlene, mas vi uma situação que quero compartilhar com vocês", afirmou ela em um vídeo em seu canal no YouTube.

E completou: "A gente estava viajando para fazer show e estava no elevador, que parou entre dois andares. A Xuxa ficou muito nervosa. Ela não queria saltar ali e preferia esperar. Ela não queria pular, estava insegura. A Marlene foi muito assertiva: 'Desce que eu estou mandando'. A Xuxa muito a contragosto desceu nervosa. Não queria, mas pulou entre um andar e outro. Isso foi muito marcante".

Xuxa revela o que 'sobrou' do reencontro com Marlene

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, a apresentadora Xuxa Meneghel refletiu sobre a convivência de 19 anos com Marlene Mattosao longo de sua carreira na TV e respondeu sobre o que sobrou do encontro delas e ela abriu o coração. “Sobrou uma história grande de trabalho que fiz com ela, inegável. Sobrou mágoa, principalmente porque agora eu consigo ver do outro lado e consigo ver que a minha história com ela é pautada em muito abuso. Essa coisa que as pessoas falam que ela batia na mesa, que ela gritava, falava os palavrões dela. Eu achava que era normal. Eu era ingênua, burra, uma série de coisas misturadas”, afirmou.

E completou: “Acima de tudo, eu gostava muito dela e respeitava muito. Minha relação com ela foi de amor. Muita gente acha que eu me relacionei com ela sexualmente, porque achavam que só podia aguentar aquilo porque tinha outra coisa. A gente deixou claro quando falamos abertamente sobre isso. Homem não podia chegar perto de mim, ela não deixava. A não ser que fosse do interesse dela, se o cara tivesse dinheiro, alguma coisa que pudesse dar em troca. Fora disso, não. Foi muito esquisito”.