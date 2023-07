Xuxa Meneghel revela o que sobrou de sua relação com Marlene Mattos: 'Mágoa'

No programa Mais Você, Xuxa Meneghel abre o jogo sobre como vê a sua história com Marlene Mattos

A apresentadora Xuxa Meneghel refletiu sobre a convivência de 19 anos com Marlene Mattos ao longo de sua carreira na TV. Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, ela foi questionada por Ana Maria Braga sobre o que sobrou do encontro delas e ela abriu o coração.

“Sobrou uma história grande de trabalho que fiz com ela, inegável. Sobrou mágoa, principalmente porque agora eu consigo ver do outro lado e consigo ver que a minha história com ela é pautada em muito abuso. Essa coisa que as pessoas falam que ela batia na mesa, que ela gritava, falava os palavrões dela. Eu achava que era normal. Eu era ingênua, burra, uma série de coisas misturadas”, afirmou.

E completou: “Acima de tudo, eu gostava muito dela e respeitava muito. Minha relação com ela foi de amor. Muita gente acha que eu me relacionei com ela sexualmente, porque achavam que só podia aguentar aquilo porque tinha outra coisa. A gente deixou claro quando falamos abertamente sobre isso. Homem não podia chegar perto de mim, ela não deixava. A não ser que fosse do interesse dela, se o cara tivesse dinheiro, alguma coisa que pudesse dar em troca. Fora disso, não. Foi muito esquisito”.

Então, Xuxa contou que o documentário não é apenas sobre a sua relação com Marlene, mas aborda várias outras passagens de sua trajetória. “Falando bastante da Marlene parece que só tem essa história, mas não é só isso. Tem muita coisa para se contar e se falar. Mas é importante também que eu não passe por cima dessa história. Muita gente acha que eu cheguei onde cheguei por causa dela e ela falava isso, e eu repetia isso, que ela era a cabeça e eu era o corpo. E ela falava algo que mexia muito comigo: 'Por que Deus não me deu essa cara e esse corpo?'. Isso me chocava muito. E eu ficava pensando e é bom que as pessoas pensem que a gente não tem que viver uma relação abusiva dentro de casa e nem no trabalho. Chega, é uma coisa que a gente não precisa”, comentou.

Por fim, ela disse: “Se eu tenho que agradecer a alguém, primeiro tem que ser a minha mãe, que foi a base de tudo, Deus, que me deu todas as oportunidades, e os fãs, amigos. Não tem nome e sobrenome, é sentimento, é verdade. Ninguém chega onde eu cheguei se não tiver o carinho do público, não tem como”.

++ Documentário de Xuxa Meneghel traz à tona alegria e dores

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Xuxa relembra cena icônica do reencontro com o pai na TV

Também no Mais Você, a apresentadora Xuxa Meneghelrelembrou como foi o reencontro com o pai, Luiz Floriano Meneghel, no programa Xou da Xuxa em 1992. “Eu não queria parar o Xou da Xuxa, mas foi uma vontade da Marlene, que disse que tinha muita gente copiando e não iam guardar como guardaram na memória. Nesse dia, ela fez tudo para dar muito Ibope e chamou o meu pai. Eu estava há seis, quase sete anos, sem falar com ele. E ela chamou sem me avisar. Eu me lembro que eu queria ir embora dali, eu me senti a pessoa mais invadida. Eu até conversei com a Marlene no dia e ela disse: 'Uma filha tem que conversar com o pai'. E eu falei: 'Você não pensou nisso, você pensou no Ibope'. E ela: 'Ah, também'. Era uma coisa, se eu chorasse, se eu risse demais, era bacana, ela usava muito isso”, afirmou.

Então, ao rever as imagens, ela refletiu como se sente. “Nesse dia, vem essa dor de ver o meu pai sem querer. Eu não queria que ele estivesse nesse momento. A separação dos meus pais foi muito tumultuada, foi muito ruim. Meu pai mentiu para a minha mãe e para mim, descaradamente. Depois eu descobri essa coisa da traição, não estou aqui para julgar ele e nem ninguém. Se eu já traí pessoas, como eu posso julgar? Mas é da maneira que foi. A minha mãe ficou doente, perdeu cabelo, sofreu muito, ela pensou em se matar. Tudo eu culpava o meu pai, por mais que depois eu voltei a falar com ele. Não era para lavar roupa suja, eu estava fechando um ciclo e ela queria abrir outro em uma forçação de barra tão grande. Eu me senti invadida, de novo”, declarou.