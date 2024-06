Sonia Abrão opina sobre programa de ex-BBBs Fernanda e Pitel: 'Ruim'

A apresentadora Sonia Abrão comentou sobre a estreia do 'Na Cama com Pitanda', programa comandado pelas ex-BBBs Fernanda e Pitel

A apresentadora Sonia Abrão usou um tempo de seu programa para opinar sobre a estreia das ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel nas telinhas. Após o sucesso das duas no reality show da Globo, elas ganharam uma atração especial no Multishow, o 'Na Cama com Pitanda'.

O novo programa, no entanto, não agradou muito a comunicadora da RedeTV!. Sem papas na língua, a comandante do 'A Tarde É Sua' deixou bem claro que não gostou do formato e aproveitou para fazer algumas críticas.

De acordo com Sonia Abrão, o programa de Fernanda e Pitel poderia ter uma duração maior. "Tinha que ser uma hora, mas não, meia hora. Por outro lado, Graças a Deus. Eu achei tão ruim. O áudio estava ruim, o roteiro estava ruim, a cama tava pequena", disparou ela.

Em seguida, a apresentadora elogiou a desenvoltura de Valentina Bandeira, primeira convidada da nova atração do Multishow. No entanto, as perguntas realizadas pelas ex-BBBs também foram criticadas por Sonia.

"Coitada da Valentina Bandeira, ela é ótima, maravilhosa, ela rende altas entrevistas, inclusive aqui para a gente, ela segurou uma entrevista de duas horas e não ficou repetitiva. Agora, ela vai para a cama com as meninas para falar se já mandou nudes ou não? Está de brincadeira", disse.

"Achei a Pitel agressiva com o público, essa história de ser debochada, essa ironia… meio malvadinha. Ela está conseguindo ser mais que a Fernanda, que saiu com essa fama", concluiu Sonia Abrão.

Sônia Abrão detona ‘Na Cama Com Pitanda’:



“Eu achei tão ruim! O áudio estava ruim, o roteiro estava ruim, a cama tava pequena.”



pic.twitter.com/SGMFRpYT65 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 11, 2024

Vale lembrar que o nome 'Na Cama com Pitanda' é uma referência aos momentos em que as ex-participantes do BBB 24 comentavam sobre os demais brothers da casa dentro do quarto Gnomo.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Pitel revelou detalhes sobre o programa. A ex-sister contou que a atração será bastante dinâmica, tendo sempre novidades, além de se adaptar para fluir uma conversa com o entrevistado.

Pitel ainda comentou que, como a dinâmica da atração se passa em uma cama, a prioridade é que os convidados se sintam à vontade para falarem sobre diversos assuntos. Confira o bate-papo completo com a ex-BBB!

Fernanda e Pitel comemoram estreia no Multishow

Nesta segunda-feira, 10, Fernanda Bande e Giovanna Pitel estrearão seu programa no Multishow! O Na Cama com Pitanda é fruto da amizade que encantou os internautas durante o BBB 24, a dupla roubou a cena no reality pela sinceridade e comentários certeiros sobre os acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil.

Em entrevista ao Gshow, Fernanda abriu mais detalhes sobre o processo de preparação para o novo programa. "Aprendemos a lidar com câmeras, a falar, nos posicionar melhor e sermos claras, porque muitas vezes falamos e as pessoas não levam a sério, é todo um trabalho. É uma profissão a arte da comunicação, estamos tendo muito acolhimento", compartilhou.

Para Giovanna Pitel, a novidade é uma grande chance de presentear a mãe com uma casa e ajudar as irmãs na criação dos sobrinhos; confira detalhes!