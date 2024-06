Fernanda e Pitel comemoram estreia no Multishow e citam críticas recebidas

Prontas para a estreia de 'Na Cama com Pitanda', do Multishow, Fernanda e Pitel opinaram sobre as críticas: "Tendem a julgar você por um retalho"

Nesta segunda-feira, 10, Fernanda Bande e Giovanna Pitel estrearão seu programa no Multishow! O Na Cama com Pitanda é fruto da amizade que encantou os internautas durante o BBB 24, a dupla roubou a cena no reality pela sinceridade e comentários certeiros sobre os acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil.

Em entrevista ao Gshow, Fernanda abriu mais detalhes sobre o processo de preparação para o novo programa. "Aprendemos a lidar com câmeras, a falar, nos posicionar melhor e sermos claras, porque muitas vezes falamos e as pessoas não levam a sério, é todo um trabalho. É uma profissão a arte da comunicação, estamos tendo muito acolhimento", compartilhou.

A confeiteira enxerga a oportunidade como uma forma de mudar de vida e oferecer melhores condições aos filhos, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 6. Além dos bolos, a ex-BBB atuou como modelo antes do reality.

Para Giovanna Pitel, a novidade é uma grande chance de presentear a mãe com uma casa e ajudar as irmãs na criação dos sobrinhos. "O pior de tudo são as pessoas que excluem toda sua vida, tudo que você passou e querem colocá-la numa única caixa, acabando com sua existência por causa de um erro ou de uma coisa equivocada que você falou", declarou a assistente social sobre as críticas que recebe.

Pitel ainda comentou sobre o comportamento de alguns internautas. "Na internet, acham que sabem da sua vida, das suas dores, de você: essa é a pior parte da fama. Todo mundo tem uma história para contar, uma vida, que não pode ser anulada. Claro que você pode pontuar o que considera errado e eu tenho discernimento para dizer: 'Errei' e reconhecer meu erro, mas querer resumir minha história apenas a isso é o mais complicado", explicou.

"Tendem a julgar você por um retalho de sua vida e esquecem que aquele programa é uma competição pesada. Pode parecer bonito, mas é difícil e mexe com a cabeça de todo mundo", completou Fernanda Bande, a 'Loba', como é chamada pelos fãs.

"Tudo que foi mostrado no reality sempre será um fragmento sobre qualquer pessoa, uma pontinha de algo. A verdade é que não conhecem nada, só o que botamos para fora, vai saber o que era verdade. Tudo aquilo era um jogo. A oportunidade de nos conhecer é aqui fora", acrescentou a modelo.

"Estar à frente de um projeto desse tamanho sempre traz grandes responsabilidades. Posso garantir que toda nossa alma e vontade que dê certo estão empregadas nesse programa", garantiu Pitel, animada.

A atração será exibida de segunda a sexta, às 20h30. Ao longo de dez episódios, as ex-sisters prometem arrancar os maiores segredos de seus entrevistados, que estarão aconchegados em uma cama - símbolo que marcou a participação das duas no BBB 24.

Confira o vídeo de divulgação da estreia do programa:

