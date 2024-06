Giovanna Pitel adianta sobre programa no Multishow: 'Eu nunca fui da TV'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Pitel dá mais detalhes sobre o programa 'Na Cama com Pitanda' e analisa jornada após o BBB 24

Na última segunda-feira, 10, foi a estreia do primeiro episódio do Na Cama com Pitanda, no Multishow. O novo programa é comandado por Fernanda Bande (32) e Giovanna Pitel (24). Em entrevista à CARAS Brasil, Pitel confessa se desafiar ao traçar carreira de apresentadora e adianta todas as novidades da atração: "Eu nunca fui da TV".

Com relação à estreia, a ex-BBB reforça que o programa será bastante dinâmico, tendo sempre novidades e pretende se adaptar para fluir uma conversa com o entrevistado. Pitel comenta que, como a dinâmica da atração se passa em uma cama, a prioridade é que os convidados se sintam à vontade para falarem sobre diversos assuntos.

"Vocês sempre podem esperar um novo tipo de programa. A gente tenta adequar o programa para os nossos convidados. Para que eles se sintam acolhidos e confortáveis, porque eu acho que essa é a maior dinâmica de uma cama fazer com que as pessoas se sintam abraçadas", analisa.

Pitel declara que, no momento, ela está bastante focada em seu programa no Multishow. Como a ex-BBB não teve experiências anteriores como apresentadora, Giovanna compartilha que esse está sendo um desafio, mas que faz de tudo para entregar seu melhor.

"Algo muito novo, como vocês sabem, eu nunca fui da TV. Eu nunca fui desse mundo, muitos desafios cercam os bastidores desse programa e também os bastidores da nossa própria vida. Então, [tenho que] lidar com tudo isso, lidar com a TV, com as cobranças. Acho que tudo gira em torno do programa, né? E esse é o meu projeto que tenho e que eu estou engajada", afirma.

VIDA APÓS BIG BROTHER

Mesmo sem levar o prêmio em dinheiro do BBB 24, a participante Giovanna Pitel pode se considerar como uma das grandes vitoriosas da edição. Além do programa, ela conquistou diversas oportunidades e acredita que essa experiência está sendo transformadora em sua vida.

"É tudo muito novo para mim, como eu falei anteriormente, eu nunca fui desse mundo, e eu nunca imaginei nos meus maiores sonhos, nos meus sonhos mais altos, que eu estaria ocupando esse lugar e que estaria à frente de um programa", Pitel abre o coração ao falar de vida após o BBB 24.

"Tudo que acarreta algo novo dá medo, insegurança, novidades, felicidades, alegria e dúvida. Tudo isso cerca minha vida e os meus sentimentos sobre esse programa, mas tenho certeza que eu estou fazendo tudo isso para ser o projeto mais lindo que consegui entregar", finaliza Giovanna Pitel.