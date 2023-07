Simone Mendes não aguenta e tira foto com galã global: 'Prazer te encontrar'

Em bastidor de novela, Simone Mendes não perde tempo e puxa ator gatão para foto; veja

A cantora Simone Mendes não aguentou e tirou uma foto com um galã de Terra e Paixão. Ao participar da novela das nove, fazendo um show na trama, a artista sertaneja não perdeu a oportunidade e fez um clique com Cauã Reymond.

Após a cena ir ao ar, a famosa compartilhou nesta sexta-feira, 21, os cliques tirados durante sua passagem pelos bastidores da novela escrita por Walcyr Carrasco. Como sempre, Simone Mendes caprichou no look e surgiu arrasadora em um macacão de veludo.

"Pronta pra passar na novela #TerraEPaixão que foi ao ar ontem! Quem aí assistiu? Prazer te encontrar, Cauã Reymond", escreveu a cantora ao colocar um emoji mandando beijinho para o ator global.

Seguindo carreira solo desde o fim de sua dupla com a irmã Simaria Mendes, a cantora contou recentemente ao Fofocalizando como está se sentindo. "Agora é tranquilo. Eu não consigo mais olhar para o lado e me sentir só. O público me abraçou, me colocou no colo. É só felicidade, todo mundo está feliz, eu estou feliz, e ela está feliz."

Veja as fotos de Simone Mendes em Terra e Paixão:

Ex-marido de Simaria revela que ex-sogra xingava Simone: 'Feia e gorda'

Mais uma declaração polêmica foi dada pelo ex-marido de Simaria Mendes, o espanhol Vicente Escrig. Segundo o jornalista Leo Dias, o empresário, que está falido após a separação com a cantora, escreveu um livro para contar um pouco de sua história, o Até Que a Mentira Nos Separe.

Na publicação, o pai dos filhos de Simaria chocou ao falar que vivenciou momentos da ex-sogra, Mara Mendes, xingando Simone Medes. Segundo a visão dele, a senhora tinha comportamentos narcisistas e abusivos. "Ela não tinha problema nenhum em declarar a Rodolfa (pseudônimo de Simaria) como sua filha preferida", disse ele.

Vicente Escrig ainda alega ter testemunhado episódios pesados, em que Mara teria xingado Simone Mendes de feia e de gorda. "Você me dá menos coisas", teria dito ela, segundo o espanhol.



Nos últimos anos, o ex-marido de Simaria que o comportamento da ex-esposa era semelhante ao da sogra. "Filho de peixe, peixinho é", deu sua versão no livro polêmico.