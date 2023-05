Mãe de Simone e Simaria emocionou ao revelar trauma do passado; relembre

Mãe das irmãs Simone e Simaria revelou história de trauma do passado que deixou público emocionado

Mara Mendes, mãe das irmãs Simone e Simaria, emocionou os telespectadores do Domingão com Huck, na TV Globo, ao revelar a história de superação de sua família. Ela disse que sofreu bastante para conseguir criar as filhas.

Em maio do ano passado, em meio a celebração do Dia das Mães na atração global, ela invadiu o palco onde as filhas estavam se apresentando e contou como fez para criar as cantoras, que hoje são consideradas grandes artistas nacionais.

Na época, Mara revelou que o falecimento de seu marido, Antônio, há 29 anos, foi algo traumático para a família e por isso ela precisou tomar decisões dolorosas, como deixar a Bahia para trabalhar sozinha em São Paulo. A história deixou as irmãs aos prantos no palco do programa.

"A gente veio carregada pela mão dos outros, a gente veio de carona. Elas pequenininhas. Você imagina eu, então, né? Meu mundo desabou, porque eu falei 'Meu Deus, o que eu vou fazer agora?'", contou a matriarca.

"Fiquei 2 anos tentando [trabalhar] na Bahia. Quando eu vi que não conseguia nada, deixei eles com a minha mãe. Eu fiquei 3 anos sem ver meus filhos", disse Mara, que revelou ter trabalhado nas mais diferentes profissões para conseguir sustentar as filhas.

Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, Simaria contou que a mãe já trabalhou como ajudante de cozinha, doméstica e entre outras funções.

Essa foi uma das últimas vezes que Simone e Simaria foram vistas juntas em um programa da televisão brasileira. Elas, que já enfrentavam uma polêmica por conta de uma briga no Ratinho, acabaram se separando meses depois e deixando muitos fãs impactados.

“Nos somos duas irmãs e nos amamos acima de qualquer coisa. Naquele momento tinha algo que precisava resolver e foi resolvido no microfone, coisa que a gente nunca faz. A gente sempre resolve no camarim e em casa", disse Simone na época, ao se posicionar sobre a briga com Simaria.