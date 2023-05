Simone Mendes chora e celebra sucesso de 'Erro Gostoso': ''Muita gratidão!''

Cantora Simone Mendes se emociona ao comemorar sucesso da música 'Erro Gostoso' e faz agradecimento aos fãs, à família e sua equipe

A cantora Simone Mendes (38) usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 08, para comemorar mais uma conquista na carreira e mostrar sua gratidão pelos fãs!

Com um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, em que aparece sentada e chorando com o celular em mãos, ela celebrou o sucesso de seu recente trabalho, a música Erro Gostoso, que está entre as canções mais tocadas do Spotify Brasil, no YouTube e nas rádios do país.

A sertaneja, irmã de Simaria (40), esposa de Kaká Diniz (37) e mãe de Henry (8) e Zaya (2), ainda fez questão de agradecer aos fãs, à sua família e equipe.

"Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas em minha vida. Cada lágrima que derramo aqui nesse vídeo é de felicidade e muita gratidão. Deus tem colocando pessoas e momentos tão incríveis na minha vida e na minha carreira que não existe outra palavra para expressar tudo que tenho sentido que não seja 'gratidão'", começou escrevendo.

"Hoje chegamos ao #2 no top 50 do Spotify, mas é como se fosse o #1. Também estamos em #1 no Youtube, #1 nas rádios do Brasil e em várias outras plataformas de música. Tudo isso só foi possível graças aos meus fãs, minha equipe, minha gravadora e, principalmente, a cada um de vocês que ouviram e compartilharam. Peço que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês assim como Ele tem me abençoado. Muito obrigada por tudo. Continuem ouvindo e compartilhando. Amo vocês, miglos!", disse ainda Simone ao legendar o post.

Confira Simone Mendes agradecendo aos fãs:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes encanta ao postar vídeo fofo com a filha

Recentemente, Simone Mendes encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo com sua filha, Zaya. A cantora surgiu com a filha mais nova, de dois aninhos, de pijama e tocando uma sanfona de brinquedo. A pequena acompanhava a mãe tocando um tambor.

“Aqui em casa todo mundo está no clima de Erro Gostoso [música de Simone]! Eu e a Zaya tocando para vocês, será que a gente tocou direitinho? Ela na bateria e eu na sanfona, a banda está formada”, brincou a mãe coruja.