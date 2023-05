Simone Mendes encanta seguidores ao compartilhar vídeo fofo com a filha

A cantora Simone Mendes compartilhou um vídeo fofo em suas redes sociais ao lado da filha Zaya e encantou seus seguidores

Nesta sexta-feira, 5, Simone Mendes encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo com sua filha, Zaya.

A cantora surgiu com a filha mais nova, de dois aninhos, de pijama e tocando uma sanfona de brinquedo. A pequena acompanhava a mãe tocando um tambor.

“Aqui em casa todo mundo está no clima de Erro Gostoso [música de Simone]! Eu e a Zaya tocando para vocês, será que a gente tocou direitinho? Ela na bateria e eu na sanfona, a banda está formada”, brincou a mãe coruja.

Os seguidores de Simone adoraram o vídeo fofo e rasgaram elogios nos comentários! “Amo demais”, comentou um fã. E outra seguidora escreveu: “Que coisa linda”.

Além de Zaya, Simone também é mãe do menino Henry, de oito anos. Os dois filhos são frutos do relacionamento da artista com Kaká Diniz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Fofa!

Quem também encantou os seguidores ao compartilhar um momento com a filha foi o cantor Biel, que posou com a pequena Pietra.

A menina de nove meses fez caras e bocas em fotos no colo do pai. "Pietra de Lalá: top. Biel de Lalá: legal. Pietra e Biel de Lalá: não tem preço!", escreveu o cantor na legenda.