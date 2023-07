Simone Mendes desabafa sobre cantar sem Simaria: "Não consigo"

Em recente entrevista, a cantora Simone Mendes foi aberta ao falar sobre carreira solo e a ausência da irmã, Simaria

Simone Mendes foi sincerona ao falar sobre sua carreira solo e explicou a sensação de seguir nos palcos sem Simaria. Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, a cantora sertaneja deu detalhes sobre sua atual relação com a irmã e como ela lida com suas decisões na carreira.

"Não consigo me sentir só", disse Simone. Para ela, o carinho do público fez com que ela percebesse o quanto era amada, independentemente de estar só ou acompanhada nos palcos. "Agora é tranquilo. Eu não consigo mais olhar para o lado e me sentir só. O público me abraçou, me colocou no colo. É só felicidade, todo mundo está feliz, eu estou feliz, e ela está feliz."

A cantora também aproveitou para dizer que acreditava que havia recebido sinais sobre a separação da dupla sertaneja. "Eu sempre falei em algumas entrevistas que eu tive a experiência de fazer isso quando minha irmã adoecia. Eu acredito que ali já era uma preparação, que Deus já estava fazendo. Eu acredito que tudo tem a mão de Deus", relatou na entrevista.

As irmãs Simone e Simaria não se apresentam juntas desde agosto de 2022, quando anunciaram o fim da dupla. Simone segue em carreira solo, cantando os hits de ambas ao redor do mundo, enquanto Simaria não sobe aos palcos desde o anúncio de término.

Simaria passeia com sobrinhos no shopping

Após dar opiniões polêmicas sobre o sucesso solo de Simone Mendes, a cantora Simaria mostrou que continua tendo relação com os sobrinhos. Na última sexta-feira, 14, ela surpreendeu ao aparecer curtindo um passeio com Henry e Zaya Diniz.

Em um shopping, a ex-dupla de Simone apareceu se divertindo muito com os pequenos e com seus filhos, Giovanna e Pawel, frutos de seu casamento com o empresário espanhol Vicente Escrig.

Nos vídeos, Simaria gravou o filho e o sobrinho comendo juntos em uma praça de alimentação. Logo em seguidas, os dois são exibidos sentados e a cantora escreveu: "Te amo meu filho lindo!". Em seguida, ela surgiu brincando com a caçulinha Zaya em uma loja de brinquedos. "Te amo minha princesinha!", declarou a cantora.

Clique aqui e confira fotos do passeio!