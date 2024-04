Sabrina Sato é um dos nomes cotados para substituir Eliana? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de comunicação do SBT esclarece boatos envolvendo substituição de Eliana pela apresentadora Sabrina Sato

Nessa semana começaram algumas especulações que a apresentadora Sabrina Sato (43) estaria em negociação com o SBT para ficar no lugar de Eliana (51), nas tardes de domingo do canal de Silvio Santos (93). Mas, será que ela é um dos nomes cotados para substituir a loira? Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT não confirma essa informação, ainda não foi definida como ficará a grade da emissora. Eles também reforçaram que, assim que a nova grade for estabelecida, vão atualizar a imprensa sobre quem substituirá Eliana nas tardes de domingo. Por enquanto, segue tudo como está, o que vem saindo sobre o assunto é especulação.

A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco durante o programa A Tarde É Sua. De acordo com o jornalista, o SBT estaria de olho na ex-BBB para fazer parte do seu time. Inclusive, segundo Alessandro, a mãe da Zoe já teria até destino certo dentro da emissora.

Mesmo com o final do contrato, Eliana quer seguir normalmente com sua rotina de trabalho na emissora. Ela continuará no ar até junho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

A apresentadora Eliana ficou no SBT por 15 anos e conquistou o público com seu programa de entretenimento nas tardes de domingo. Ela ainda não contou qual será seu próximo passo profissional, mas pediu demissão da emissora para seguir novos desafios na carreira, o que foi confirmado por ela e pelo SBT em um comunicado enviado à imprensa.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO

Sabrina Sato, atualmente, tem contrato com a Globo. Ela foi contratada em 2022 pela emissora. Durante esse período, a apresentadora já se aventurou por diversos programas dentro do canal, mas ainda não ganhou um programa original com sua identidade. Sabrina apresentou o Saia Justa, do GNT, e também é jurada do The Masked Singer Brasil.

A apresentadora não é nenhuma novidade nas tardes de domingo da TV brasileira. Em 2020, ela ficou no comando do Domingo Show, na Record, e foi responsável por mudar o formato da atração para o entretenimento.