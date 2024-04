Percival de Souza se despede do Cidade Alerta após 21 anos

Record TV emite nota de agradecimento para informar o fim do trabalho de Percival de Souza no programa Cidade Alerta

O comentarista Percival de Souza deixou o programa Cidade Alerta após 21 anos de trabalho. A saída dele foi anunciada nesta quinta-feira, 4, por meio de um comunicado de agradecimento da Record TV.

A emissora informou que ele seguirá transmitindo o seu conhecimento de segurança pública nos projetos da Record nas plataformas digitais.

"A RECORD vem a público expressar o mais profundo agradecimento pelos 21 anos que Percival de Souza dedicou à emissora. Sua atuação como comentarista de segurança no “Cidade Alerta”, e em outras atrações, foi inestimável para nossa história e ajudou a construir a reputação do jornalismo de verdade do canal, pautado pela credibilidade e imparcialidade. Um dos mais reconhecidos e premiados jornalistas investigativos da imprensa brasileira, sempre foi reconhecido pela ética e comprometimento com a notícia. Ao longo de duas décadas, suas análises e críticas contribuíram significativamente para a compreensão dos telespectadores em incontáveis casos, não só policiais, mas em diversos assuntos de interesse da sociedade brasileira", escreveram.

E completaram: "Certos da importância para o jornalismo e o quanto seus conhecimentos são primordiais, Percival de Souza foi convidado para continuar a parceria analisando grandes casos através dos projetos multiplataforma, onde já atua, como o blog no R7.com, o podcast “Arquivo Vivo” e outras possibilidades que virão. Desejamos muito sucesso para a sequência dessa trajetória brilhante".

Repórter fala sobre saída da Globo

A repórter Flávia Alvarenga foi demitida da Globo nesta semana e falou pela primeira vez sobre o assunto. Em um post nas redes sociais, ela relembrou uma foto no trabalho e agradeceu pelo carinho que recebeu desde que a notícia se tornou pública.

"Hoje foi dia de receber muitas mensagens de carinho. Depois de quase 23 anos de trabalho, agradeço tudo que aprendi e pude fazer na TV. Pronta para novos desafios", disse ela no Instagram.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, ela deixou a emissora nesta terça-feira, 19. A profissional ficou na emissora por 21 anos, sendo que entrou em 2003, e trabalhava no Jornal da Globo, que é exibido nas madrugadas e comandado por Renata Lo Prete.

Com a saída dela, a emissora já escalou um substituto. Segundo o colunista Vaquer, a Globo escalou Ricardo Abreu, que trabalhava na GloboNews, para ser o novo repórter da TV aberta. Por enquanto, a emissora não se pronunciou sobre o assunto.