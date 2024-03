Repórter Flávia Alvarenga é demitida da Globo após 21 anos de trabalho

Colunista revela que a repórter Flávia Alvarenga deixou o time de jornalistas da Globo. Ela trabalhava no Jornal da Globo

A repórter Flávia Alvarenga foi demitida da Globo. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, ela deixou a emissora nesta terça-feira, 19.

A profissional ficou na emissora por 21 anos, sendo que entrou em 2003, e trabalhava no Jornal da Globo, que é exibido nas madrugadas e comandado por Renata Lo Prete.

Com a saída dela, a emissora já escalou um substituto. Segundo o colunista Vaquer, a Globo escalou Ricardo Abreu, que trabalhava na GloboNews, para ser o novo repórter da TV aberta. Por enquanto, a emissora não se pronunciou sobre o assunto.

Fernanda Rodrigues relembrou como foi ser demitida da Globo

Recentemente, a atriz Fernanda Rodrigues surpreendeu ao esbanjar sinceridade ao contar como foi ser demitida da Globo. Ela contou que o fim do contrato fixo aconteceu em 2014, após 23 anos de trabalho. Em participação no Quem Pode, Pod, a estrela contou sobre o susto com a demissão.

"Estava há 23 anos ali, ininterruptos, e aí no primeiro momento [a demissão] foi um susto muito grande para a classe em geral, todo mundo ficou muito apavorado, eu inclusive, sem saber o que fazer. Fiquei muito triste na época, muito mal, porque não estava esperando, tomei um susto muito grande, estava numa fase da vida importante, foi muito desesperador", disse ela.

E ela completou: "Foi horrível. Assim, hoje eu consigo enxergar melhor como foi, na época eu não enxerguei tanto. Eu fui a primeira leva das mudanças ali dentro [da empresa]. Hoje, já tiveram várias, o mundo mudou e as mudanças são necessárias. Mas naquela, em 2014, quando eu fui mandada embora, foi muito susto para mim e todas as pessoas, porque ninguém estava esperando que pessoas nesse tipo de contrato fossem mandadas embora".

Por fim, Rodrigues contou que conseguiu se acostumar com a nova realidade e até gostou do novo estilo de trabalho. "Depois o mundo se abriu para mim. Eu falei 'nossa, quantas coisas eu posso fazer'. Aí foi muito legal, mas no início foi duro", declarou ela, que teve um problema de decoração de festas no GNT e, hoje em dia, está no elenco da novela Fuzuê, da Globo.