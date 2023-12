Fernanda Rodrigues revela como foi ser demitida da Globo: 'Desesperador'

Foi demitida! Fernanda Rodrigues abre o jogo sobre como receber a notícia de que iria ter o contrato encerrado com a Globo

A atriz Fernanda Rodrigues surpreendeu ao esbanjar sinceridade ao contar como foi ser demitida da Globo. Ela contou que o fim do contrato fixo aconteceu em 2014, após 23 anos de trabalho. Em participação no Quem Pode, Pod, a estrela contou sobre o susto com a demissão.

"Estava há 23 anos ali, ininterruptos, e aí no primeiro momento [a demissão] foi um susto muito grande para a classe em geral, todo mundo ficou muito apavorado, eu inclusive, sem saber o que fazer. Fiquei muito triste na época, muito mal, porque não estava esperando, tomei um susto muito grande, estava numa fase da vida importante, foi muito desesperador", disse ela.

E ela completou: "Foi horrível. Assim, hoje eu consigo enxergar melhor como foi, na época eu não enxerguei tanto. Eu fui a primeira leva das mudanças ali dentro [da empresa]. Hoje, já tiveram várias, o mundo mudou e as mudanças são necessárias. Mas naquela, em 2014, quando eu fui mandada embora, foi muito susto para mim e todas as pessoas, porque ninguém estava esperando que pessoas nesse tipo de contrato fossem mandadas embora".

Por fim, Rodrigues contou que conseguiu se acostumar com a nova realidade e até gostou do novo estilo de trabalho. "Depois o mundo se abriu para mim. Eu falei 'nossa, quantas coisas eu posso fazer'. Aí foi muito legal, mas no início foi duro", declarou ela, que teve um problema de decoração de festas no GNT e, hoje em dia, está no elenco da novela Fuzuê, da Globo.

Fernanda Rodrigues comemora seu retorno às novelas

Após passar cinco anos longe das novelas, a atriz Fernanda Rodrigues está radiante com seu retorno às telinhas. Em sua vigésima produção, ela integra o elenco de Fuzuê, trama das sete da Globo, que vai substituir Vai na Fé. Durante uma coletiva de imprensa com participação da CARAS Digital, a atriz se mostrou radiante sobre seu retorno.

Na novela de Gustavo Reiz ela vive Alícia em uma mistura de drama e comédia. “É até difícil falar da Alice, ela tem muitas camadas, tem essa adição pelas redes sociais, e é uma coisa muito comum nesses dias, que está muito em evidência. Eu, Fernanda, tenho muita dificuldade com esse mundo e me deparei com essa personagem que vive em função disso”, detalhou.

A artista conta que ela vai ter uma relação problemática com as redes sociais. “Acho que a gente precisa falar disso, dessa necessidade de aparecer, essa carência. É muito importante, mas é feito com leveza, bom humor, muita graça! Às vezes um pouco sem noção, erra o tom, é exagerada a quantidade que ela passa na tela, os outros personagens se incomodam um pouco, mas é tudo feito com muita diversão”, revelou.

Sobre o retorno, a atriz adiantou que é diferente de tudo que ela já representou nas telinhas: “Estou me divertindo muito! Estou felicíssima com esse elenco maravilhoso, é minha vigésima novela e a Alicia não tem nada a ver com toda a minha trajetória e a minha história”, vibrou Fernanda, que é par romântico de Douglas Silva e filha de Edson Celulari na trama.