Fernanda Rodrigues comemora retorno às novelas após após cinco anos: “Felicíssima”

De volta às telinhas da Globo, Fernanda Rodrigues revela detalhes de nova personagem em ‘Fuzuê’ durante coletiva de imprensa

Após passar cinco anos longe das novelas, a atriz Fernanda Rodrigues está radiante com seu retorno às telinhas. Em sua vigésima produção, ela integra o elenco de Fuzuê, a próxima trama das sete da Globo, que vai substituir Vai na Fé. Durante uma coletiva de imprensa com participação da CARAS Digital, a atriz se mostrou radiante sobre seu retorno.

Na novela de Gustavo Reiz ela viverá Alícia em uma mistura de drama e comédia. “É até difícil falar da Alice, ela tem muitas camadas, tem essa adição pelas redes sociais, e é uma coisa muito comum nesses dias, que está muito em evidência. Eu, Fernanda, tenho muita dificuldade com esse mundo e me deparei com essa personagem que vive em função disso”, detalhou.

A artista conta que ela vai ter uma relação problemática com as redes sociais. “Acho que a gente precisa falar disso, dessa necessidade de aparecer, essa carência. É muito importante, mas é feito com leveza, bom humor, muita graça! Às vezes um pouco sem noção, erra o tom, é exagerada a quantidade que ela passa na tela, os outros personagens se incomodam um pouco, mas é tudo feito com muita diversão”, revelou.

Sobre o retorno, a atriz adiantou que é diferente de tudo que ela já representou nas telinhas: “Estou me divertindo muito! Estou felicíssima com esse elenco maravilhoso, é minha vigésima novela e a Alicia não tem nada a ver com toda a minha trajetória e a minha história”, vibrou Fernanda, que será par romântico de Douglas Silva e filha de Edson Celulari na trama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial)

Vale lembrar que a última aparição de Fernanda Rodrigues nas telinhas da emissora foi em O Outro Lado do Paraíso, como a personagem Fabiana. Na vida pessoal, a loira oficializou a união de 14 anos com o diretor de TV, Raoni Carneiro em uma cerimônia em Portugal com a presença dos filhos, Luisa e Bento, no ano passado.

Fernanda Rodrigues curte passeio com a filha mais velha, Luísa:

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Fernanda Rodrigues aproveitou um passeio com a filha mais velha, Luísa, e a amiga, a apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme. As três foram fotografadas juntas durante nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. No entanto, um detalhe roubou a cena: a semelhança de Fernanda Rodrigues e a filha!