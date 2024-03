Repórter fala pela primeira vez sobre demissão da Globo

A repórter Flávia Alvarenga foi demitida da Globo nesta semana e agradeceu pelo apoio do público depois da notícia

A repórter Flávia Alvarenga foi demitida da Globo nesta semana e falou pela primeira vez sobre o assunto. Em um post nas redes sociais, ela relembrou uma foto no trabalho e agradeceu pelo carinho que recebeu desde que a notícia se tornou pública.

"Hoje foi dia de receber muitas mensagens de carinho. Depois de quase 23 anos de trabalho, agradeço tudo que aprendi e pude fazer na TV. Pronta para novos desafios", disse ela no Instagram.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, ela deixou a emissora nesta terça-feira, 19. A profissional ficou na emissora por 21 anos, sendo que entrou em 2003, e trabalhava no Jornal da Globo, que é exibido nas madrugadas e comandado por Renata Lo Prete.

Com a saída dela, a emissora já escalou um substituto. Segundo o colunista Vaquer, a Globo escalou Ricardo Abreu, que trabalhava na GloboNews, para ser o novo repórter da TV aberta. Por enquanto, a emissora não se pronunciou sobre o assunto.

Jojo Todynho nega rumores de demissão

A cantora Jojo Todynho decidiu romper o silêncio e colocar um ponto final em especulações envolvendo seu nome. Ela, que atualmente possui contrato com a TV Globo e comenta o BBB 24 no 'MesaCast', falou sobre sua possível demissão da emissora carioca.

Em suas redes sociais, a campeã de A Fazenda 12, da Record TV, abriu o jogo e decidiu explicar de uma vez por todas que não sairá da empresa. Nos últimos dias, a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, havia noticiado que a artista não tratava muito bem os colegas do local.

Jojo, por sua vez, fez questão de desmentir a informação noticiada e desmentiu sua saída da Globo. "O povo não tem o que inventar, mas é muito amor. Eu sinto que as pessoas queriam ser meus amigos e como não dou abertura não pode. A Fábia falou que eu trato mal os outros aqui na Globo", iniciou ela.

Na sequência, a dona do hit 'Que tiro foi esse' esclareceu que até Boninho, diretor da emissora, desmentiu os rumores. "Só quem foi lá comentar e desmentir a nota dela: Boninho. Minhas camareiras estão todas aqui. Algum dia eu tive uma conduta errônea com vocês?", questionou Jojo, ouvindo das colegas que todos a amam no Projac.