Pedro Paulo Rangel: reveja a última foto que foi postada por ele

Poucas semanas antes de sua morte, Pedro Paulo Rangel mostrou uma foto durante a internação em um hospital no Rio de Janeiro

O ator Pedro Paulo Rangelfaleceu na madrugada desta quarta-feira, 21, em um hospital no Rio de Janeiro. Ele estava internado há alguns dias em decorrência das complicação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), com a qual ele foi diagnosticado há alguns anos. Há cerca de cinco semanas, o artista comoveu os fãs ao publicar a sua última foto em seu Perfil no Instagram .

Na imagem, ele apareceu com uma sonda no nariz enquanto estava internado. Na foto, ele até brincou de mostrar a língua no registro. “Fora do CTI, mas ainda sem previsão de alta”, disse ele na época.

Ao longo de sua carreira, ele fez diversos trabalhos na TV, teatro e cinema. Ele ficará eternizado por suas atuações em novelas como Gabriela, Saramandaia, Vale Tudo, A Indomada, Belíssima e O Cravo e a Rosa.

A morte do ator comoveu seus amigos famosos, que deixaram recados de despedida nas redes sociais. O autor Walcyr Carrasco, que escreveu o personagem Calixto, da novela O Cravo e a Rosa, lamentou a partida do amigo. "Cumpriu sua missão aqui na terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, ícone de uma geração de artistas que fizeram parte do dia a dia do povo brasileiro. Sentiremos muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto!", escreveu.

E o ator Luiz Fernando Guimarães relembrou a atuação deles na TV Pirata. "Grande companheiro de tantas histórias. Sempre fui muito fã, e tive o privilégio de sermos parceiros na Tv Pirata e Minha Nada Mole Vida. Que os anjos estejam com você! Sua partida nos deixa um vazio... Sentirei sua falta querido Pepê!", comentou.

Confira a última foto de Pedro Paulo Rangel nas redes sociais:

Pedro Paulo Rangel em sua última foto no Instagram