Pamela Domingues fala sobre assumir o 'Mulheres' grávida: ''Quase simultaneamente''

Em exclusiva para a CARAS, Pamela Domingues fala sobre surpresa de assumir o programa 'Mulheres' e descobrir uma gravidez quase ao mesmo tempo

A apresentadora Pamela Domingues anunciou sua primeira gravidez após uma semana de assumir o comando do programa Mulheres, da TV Gazeta, com Regiane Tapias. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a comunicadora revelou como foi essa dupla surpresa em sua vida: assumir uma atração icônica da televisão brasileira e se descobrir mãe.

Aos 36 anos, Pamela já havia congelado óvulos há três anos, quando havia acabado de conhecer o noivo e o pai de seu bebê, Fernando Ferrari. Nos últimos meses, o casal estava considerando ter um herdeiro, contudo, decidiram adiar o plano ao saberem que ela assumiria o Mulheres com a saída de Regina Volpato. Mas, a decisão foi um pouquinho tarde, porque a apresentadora já estava grávida.

"O convite para apresentar o 'Mulheres' veio um pouco antes, mas pouco antes, eu tinha um combinado com o meu noivo que a partir do dia 25 de maio, que é meu aniversário, nós iríamos começar a tentar e nós tentamos, no dia 25, e na semana seguinte eu recebi o convite pra apresentar o Mulheres, aí nós voltamos a conversar e decidimos adiar esse plano de engravidar para o próximo ano pra que eu tivesse tempo de viver uma coisa de cada vez, aí mal sabia eu que já estava grávida", contou ela como tudo aconteceu.

SURPRESA DE ASSUMIR MULHERES

Com mais de 15 anos na TV Gazeta, Pamela Domingues foi pega de surpresa com a notícia de que comandaria o Mulheres. A decisão foi tomada pela emissora após Regina Volpato não aceitar uma redução salarial.

"Recebi a notícia de que iria comandar o 'Mulheres' com muita surpresa, o 'Mulheres' é o programa feminino mais longevo da televisão brasileira, é o carro chefe da nossa emissora, então assim, foi uma grata surpresa, eu trabalhei muito pra chegar até aqui, estamos falando de quase 15 anos de emissora, inúmeras reportagens, inúmeras substituições", falou um pouco de sua trajetória na empresa, que começou em 2006 no BestShop TV.

E continuou comentando sobre a novidade: "Mas na hora que o convite chega dá aquele friozinho na barriga, um grande desafio, uma grande responsabilidade, nomes incríveis passaram pela mesma cadeira que hoje eu sento ao lado da Regiane, foi um convite que me alegrou demais".

Pamela Domingues falou sobre essa realização de sonho, de ser apresentadora, ao mesmo tempo, em que concretiza o sonho de estar grávida. "Viver essa fase estando grávida torna ainda tudo mais especial, eu descobri a gravidez quase simultaneamente com o convite de apresentar o Mulheres, no primeiro momento foi um frio na barriga gigantesco, afinal, é o meu primeiro filho, minha primeira gestação é um salto completamente no escuro, mas logo me acalmei e sinto que essa jornada compartilhada no programa que se chama 'Mulheres' vai ser fantástica, tenho recebido muito apoio da equipe, do público", declarou empolgada em compartilhar a experiência com outras mulheres.

A comunicadora ainda revelou como está lidando com os sintomas na hora do trabalho. "O início da gestação foi bem difícil, eu me surpreendi, dizia o tempo inteiro: 'minha nossa, eu não vou aguentar isso 9 meses', tive um sono absurdo e um buraco dentro de mim, que era um enjoo, então eu passava o tempo inteiro comendo, que era a única forma de fazer que me sentisse bem, magicamente isso passou na décima semana", disse ela que está completando quase 13 semanas.

Formada em Rádio e TV, a comunicadora iniciou na emissora no BestShop TV e fez um quadro no programa Mulheres que depois se tornou um programa noturno, o Hoje Tem, que dava dicas do que fazer em São Paulo. Por um ano, ela saiu da empresa e depois retornou para a reportagem do Mulheres, onde está até hoje.

