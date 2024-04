Otávio Mesquita aposta em ida de Eliana para a Globo: ‘Me deixa triste’

Em entrevista à CARAS Brasil, Otávio Mesquita lamenta saída de Eliana do SBT e fala sobre o futuro da apresentadora

Conforme já noticiado pela CARAS Brasil, o pedido de demissão deEliana (51) do SBT surpreendeu a todos nos bastidores. Apesar das especulações sobre sondagem da Globo, ninguém acreditava que a apresentadora fosse tomar a atitude de se desligar da emissora após 15 anos de trabalho.

Em entrevista à reportagem, Otávio Mesquita (64), colega de trabalho da comunicadora, se diz triste com a informação. O apresentador do Operação Mesquita acredita que a amiga foi respeitosa com a casa em ter comunicado o desejo de sair do ar para focar em novas oportunidades.

“Fiquei triste porque ela é uma das cinco melhores apresentadoras do SBT, sempre na vice-liderança e o Silvio Santos tem um respeito muito grande por ela. Ela foi correta e ética alinhando com a direção da emissora, é um assunto que me deixa triste", conta.

Otávio acredita que Eliana será anunciada como contratada da Globo em breve. Ele revelou que enviou mensagem para a loira minutos antes da entrevista para desejar boa sorte na vida profissional e ressaltar o carinho e admiração por ela.

"O que me deixa feliz que ela realmente vai pra outro lugar. Como eu conheço televisão, acho que ela vai pra Globo ou pra Record. Independente disso, acho que ela foi correta, ética e avisou antes. Respeito muito a Eliana, mandei pra ela um recado desejando boa sorte, agradecendo tudo que ela fez pelo SBT e o que o SBT fez por ela", afirma.

O anúncio da saída de Eliana do SBT foi feito no início desta segunda-feira, 1º, em comunicado conjunto divulgado à imprensa. A TV disse que a decisão foi "mútua e amigável". A apresentadora vai cumprir um aviso prévio até junho, tempo que será usado para colocar outra atração no ar na mesma faixa do Programa Eliana nas tardes de domingos. A equipe deve ser preservada.