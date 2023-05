Mariana Rios aposta em look com transparência na coletiva de A Grande Conquista

Mariana Rios arrasa na escolha do look para marcar presença do reality show A Grande Conquista, que tem pré-estreia nesta terça-feira, 2

A atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios caprichou na escolha do look para prestigiar a coletiva de imprensa do reality show A Grande Conquista, da RecordTV, que aconteceu nesta terça-feira, 2. A estrela surgiu radiante com um vestido com transparência e estampa estilosa. Para completar o visual, ela surgiu com o cabelo solto e a maquiagem impecável.

A Grande Conquista terá a pré-estreia na noite desta terça-feira, 2, que é quando o público vai conhecer os 16 candidatos que vão disputar as 10 primeiras vagas na Mansão. A estreia do reality show acontecerá no dia 8 de maio.

O reality show conta com 64 participantes, que vão ficar na Vila e são pessoas de diferentes regiões do Brasil. Eles vão ter que lidar com os desafios do confinamento e da convivência com tanta gente em um espaço pequeno e com pouca comida. A Vila é composta por três casas: Laranja, que receberá 32 pessoas e tem apenas 5 camas; a Azul, que terá 22 pessoas e 7 camas; e a Verda, que terá 16 pessoas e 9 camas.

O reality show dará o prêmio de R$ 1 milhão e mais R$ 500 mil em prêmios ao longo da temporada.

Durante uma bate-papo no Domingo Espetacular, Mariana Rios deu alguns detalhes sobre o programa, que contará com duas fases. A primeira é uma seleção que acontecerá por votação e a outra é uma triagem de participantes.

"Esse é meu segundo programa [como apresentadora] que também é um formato original da Record. Ter essa oportunidade é maravilhoso. O público estará presente o tempo todo durante o programa e não só na votação, mas também em dar palpite do tipo: ah eu quero tirar essa pessoa daqui, colocar essa pessoa ali, quero falar algo sobre uma prova", disse Mariana.

Fotos: Van Campos / AgNews