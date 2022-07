Mariana Rios revela como está se sentindo ao comandar a Ilha Record, seu primeiro reality de confinamento

Apresentando a segunda temporada da Ilha Record, Mariana Rios conversa sobre sua trajetória e recebe elogios da equipe

Isabela Thurmann Publicado em 12/07/2022, às 15h59

Recheada de novidades, a data da estreia da segunda temporada da Ilha Record já está batendo na porta! No dia 18 de julho, se dá início ao reality show gravado no litoral fluminense.

A grande nova aposta do programa é Mariana Rios (37), que está estreando como apresentadora de um reality de confinamento, no comando da atração.

Em coletiva de imprensa com a participação da CARAS Digital, o diretor Rodrigo Carelli (54) e a artista revelaram informações sobre a nova temporada.

“Esse reality é um dos mais complexos da gente fazer, porque a gente faz longe de casa, né? Em um lugar paradisíaco, mas que não tem uma estrutura normal de televisão”, começou dizendo o idealizador do programa. “Mas, a gente está muito satisfeito com o resultado que a gente já está vendo. Acho que vai ser um grande sucesso”.

“É um formato original Record TV e é o único reality em que as pessoas, quando são eliminadas, não saem do programa, elas continuam no programa. Elas continuam a participar do conteúdo do programa de uma determinada forma”, relembrou Rodrigo.

Em seguida, ele rasgou elogios para Rios. “A Mariana é a grande novidade da temporada. Maravilhosa! Ela está super integrada, super dentro da equipe. Uma aquisição incrível da Record. Ela não só está muito bem no ar, como ela está participando/ entendendo a mecânica do reality show”, opinou. “Ela está muito dentro da mecânica e ela é divertida, ela tem um humor muito específico, ela tem aquele sotaque mineiro super fofo, então é incrível ter a Mariana Rios”.

Emocionada com as palavras, a também atriz e cantora falou do privilégio de estar no comando da atração paradisíaca. “Primeiro eu preciso dizer que é um privilégio muito grande. Eu me sinto extremamente grata por fazer parte desta equipe. Eu acho que quando você consegue estar em uma equipe que se ajusta bem, onde se forma uma família, você precisa ter esse sentimento de gratidão”, começou.

Rios opinou que sua carreira musical pode ter ajudado ela a mediar os 13 participantes que estão confinados na Ilha. “A gente precisa ter esse entendimento, ainda mais falando de mim, que estou à frente, que tenho esses momentos juntos com o elenco, de entender o estado emocional deles. De saber quando comentar, quando me calar, quando eu preciso dar uma freada. Isso tudo eu fui aprendendo ao longo das apresentações do programa, mas muito também durante a minha vida no palco. Acho que o palco me trouxe isso. Cantar traz isso, porque quando você está cantando, é um show ao vivo, onde acontecem coisas ali que você tem que ter jogo de cintura para organizar a cena”, disse.

Durante a conversa, a mineira também ponderou sobre seu papel como espectadora de reality. “É lógico que como telespectadora/apresentadora você cria empatia muito maior por uma pessoa do que por outra. Mas, eu preciso estar quieta ali”. Carelli, então, revelou um ‘tique’ dela: “Ela faz uma coisa bem legal -só para o público- que é olhar para a câmera e trocar um olhar como: ‘vocês viram o que aconteceu?’”, riu o diretor. “É, eu converso com o público”, admitiu Rios.

Ao ser questionada o que falaria para si mesma do passado e se, no começo de sua carreira, ela imaginaria que um dia apresentaria um reality deste tamanho, Mariana foi direta. “Claro que sim!”, disse na lata.

“Eu sou a pessoa que mais falo sobre isso. Eu tenho um livro que fala sobre isso, que eu escrevi, que chama Basta Sentir. E eu acredito exatamente nisso. O que a gente pensa, sente e emana pro universo é o que você tem de volta. Se eu pudesse falar com a Mariana que vendia chocolate, que foi para o Rio de Janeiro aos 18 anos sem conhecer ninguém, é a seguinte frase: ‘vai dar certo, é só você pensar exatamente como você quer que o universo te devolva o seu sentir’. Então, eu sempre busquei isso e falei: ‘vai acontecer no momento certo, eu vou me preparar para isso, para quando acontecer, eu realmente me sentir preparada e dar o meu melhor’”, opinou a atriz.

“Eu acredito que as coisas acreditem desta forma. A gente às vezes é imediatista. Na maioria, a gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente acha que tem que acontecer, mas não é assim. Existe toda uma preparação para quando você chegar lá, você se sentir grato e estar preparado para viver aquilo, então, eu imaginava assim. E estou aqui hoje com esse sentimento de gratidão porque esse momento chegou”, afirmou ao final.

