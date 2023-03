Mariana Rios fala sobre ser apresentadora do novo reality da Record: "Ter essa oportunidade é maravilhoso"

Reality que será apresentado por Mariana Rios vai reunir famosos e anônimos na busca por um prêmio milionário

Mariana Rios (37) foi confirmada como a grande estrela que vai apresentar um novo reality show da Record TV, intitulado "A Grande Conquista".

Para além de confinar famosos e anônimos, o game show promete ser interativo. O público terá o total controle de quem entra, quem sai e quem ganha o prêmio final no valor de um milhão de reais.

Durante uma bate-papo no Domingo Espetacular, a atriz deu alguns detalhes sobre o programa, que contará com duas fases. A primeira é uma seleção que acontecerá por votação e a outra é uma triagem de participantes.

Confinados numa vila, eles passarão por diversas provas de resistência para tentar uma vaga na mansão, local onde deve ocorrer a segunda fase do programa. Ao todo, 86 pessoas concorrem para ocupar 20 vagas na mansão.

"Esse é meu segundo programa [como apresentadora] que também é um formato original da Record. Ter essa oportunidade é maravilhoso. O público estará presente o tempo todo durante o programa e não só na votação, mas também em dar palpite do tipo: ah eu quero tirar essa pessoa daqui, colocar essa pessoa ali, quero falar algo sobre uma prova", disse Mariana.

