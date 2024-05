Marcos Mion registra momento romântico com a esposa em cenário paradisíaco

Aproveitando os dias de descanso, Marcos Mion e a esposa, Suzana Gullo, fotografaram momento romântico durante passagem por Curaçao; confira

Marcos Mion e Suzana Gullo aproveitaram uma pausa na agenda para curtir o descanso lado a lado. O destino escolhido pelo casal foi Curaçao, ilha localizada no Sul do Mar do Caribe. Aproveitando o cenário paradisíaco, eles publicaram um registro romântico nas redes sociais nesta quinta-feira, 23.

"Blue curaçao 🇨🇼", escreveu Suzana na legenda da publicação. Na foto, o apresentador surgiu fazendo um coração para a esposa, que estava no mar ao fundo da imagem.

Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. "Paraíso! Saudades de vocês!", disse uma seguidora. "Susu vc é elegante de doer", afirmou outra. "Aproveitem", escreveu mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SUZANA GULLO MION (@suzanagullo)

Marcos Mion visita abrigo para autistas no Rio Grande do Sul

O apresentador Marcos Mion foi até o Rio Grande do Sul para visitar um abrigo de crianças autistas e suas famílias. Pai de Romeo, de 19 anos, que tem o transtorno, o famoso deu ainda mais visibilidade e emocionou ao ir ao local ver como as coisas estão sendo feitas.

Em vídeos publicados na rede social, o comunicador apareceu curtindo música com os desabrigados e dando carinho para as famílias atípicas que perderam suas casas nas enchentes. Os registros comoveram ainda mais os internautas.

A apresentadora Sonia Abrão repostou um momento de Mion no local e enalteceu a iniciativa dele. "Momentos comoventes! Mion nunca decepciona!", falou sobre o famoso.

É bom lembrar que o artista já usou sua visibilidade para ajudar na causa. Em 2018, ele apresentou um projeto sobre o autismo na Prefeitura de São Paulo para ajudar as famílias que lidam com o transtorno. Anos depois a Lei Romeu Mion foi aprovada pelo Governo Federal, criando uma Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), que garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Além de Romeo, que é o herdeiro mais velho dele com Suzana Gullo, o apresentador tem mais dois filhos, Donatella Mion, de 15 anos, e Stefano, de 13. Confira mais detalhes da visita clicando aqui!