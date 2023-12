Marcos Mion já levou projeto sobre autismo para prefeitura de São Paulo; relembre

Marcos Mion foi responsável por apresentar projeto de Lei que ajudou famílias e pessoas com transtorno autista

Marcos Mion sempre se mostrou um paizão super dedicado aos seus filhos, principalmente a Romeu, o primogênito. Diagnosticado com autismo, o garoto chegou a servir de inspiração para o global sugerir um projeto de lei dedicado às pessoas atípicas para o governo de São Paulo.

Em 2018, Mion já costumava compartilhar detalhes da rotina de Romeu nas redes sociais e falar sobre os desafios de educar uma criança com tal condição. Por conta disso, ele apresentou um projeto que poderia mudar a vida de diversas famílias que contavam com crianças autistas.

Através de seu perfil do Instagram, ele fez uma publicação falando sobre a ação e como estava esperançoso para ter seu pedido atendido. “Estamos saindo da prefeitura agora com um projeto que tenho há muito tempo. Vou falar mais para vocês a respeito, mas acho que agora vai”, disse.

“Eu tenho certeza de que, saindo e tendo a chancela, a prefeitura abraçando, vai mudar a vida de milhares de famílias com crianças autistas”, completou ele, que também é pai de mais dois adolescentes: Donatella e Stefano.

Em outro momento, Mion contou que ter uma família sempre foi seu sonho e que ter um filho dentro do espectro autista fez ele olhar para seu desejo de forma ainda mais intensa. “Eu só conseguia imaginar onde meu sonho de ter uma família chegaria, mas começando com o Romeo, dentro do espectro autista, eu já sabia que tudo seria muito melhor, mais intenso e lindo do que eu poderia ter imaginado”, contou.

Anos depois a Lei Romeu Mion foi aprovada pelo Governo Federal, criando uma Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), que garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social.

MARCOS MION FICOU EMOCIONADO COM FILHO

O apresentador Marcos Mion ficou emocionado ao ver seu filho mais velho, Romeo, no palco do programa Caldeirão do Mion, na Globo. O adolescente pediu para fazer uma apresentação de dança no quadro Caldeirola e o pai coruja permitiu.

Neste sábado, 23, ele dançou com sua professora uma música do Elvis Presley e deixou os pais emocionados. Mion e a esposa, Suzana, assistiram ao espetáculo do filho no palco e ficaram comovidos com o momento especial.

Antes do show, Mion disse: "Ele está ali atrás falando que é o sonho da vida dele. Quem me segue no Instagram, sabe que ele faz uma apresentação no teatro todo final de ano com a professora dele. Como pai, eu peço que recebam com o coração aberto e com muito amor nosso maior tesouro”.

Logo depois, o rapaz comemorou o sucesso de sua dança. “Eu queria muito me apresentar aqui”, festejou.