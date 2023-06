Marcos Mion emociona seguidores ao celebrar aniversário do filho: “Amor lindo”

O apresentador Marcos Mion emocionou ao celebrar o aniversário de 18 anos do filho mais velho Romeu nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 23, Marcos Mion encantou seus seguidores ao homenagear seu filho mais velho. Romeu celebra seus 18 anos nesta data e recebeu uma homenagem e tanto do seu pai. O apresentador do “Caldeirão” emocionou com um texto para o primogênito.

Em seu Instagram, Mion compartilhou um vídeo com diversas fotos mostrando várias fases da vida de Romeu. “Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Meu primogênito se torna maior de idade. Em que momento o tempo correu tanto sem avisar? E que benção divina ter sido escolhido pra ser pai de um ser humano tão puro, que muda a vida de absolutamente todos com quem tem contato e toca a vida de milhões através do meu megafone”, começou escrevendo o apresentador.

O ex-comandante de “A Fazenda” ainda escreveu: “Nós somos uma dupla e tanto filho! E é uma honra ser o porta-voz de tudo que você me ensina. Romeo rima com amor. O amor em forma humana Obrigado Deus por ter me dado o maior presente que eu nunca imaginei que teria: um filho autista. Sinto muito por todos os pais que não têm a chance de viver com um filho atípico, pois isso acelera a evolução espiritual de uma forma alucinante e cola a família com um elo diferenciado”.

Nos comentários, a esposa de Mion e mãe de Romeu, Suzana Gullo deixou sua homenagem para o filho: “Nosso maior presente de Deus! Obrigada meu amor por me dar esse anjo! Feliz aniversário, meu filho amado. Você é a luz, fonte de todo nosso amor. Viva! Muita saúde na sua vida”.

Os seguidores de Mion se emocionaram com a homenagem de pai para filhos e rasgaram elogios para o apresentador e Romeu nos comentários da postagem! “Romeu é simplesmente incrível! Assim como sua família! Parabéns mais uma vez para esse irmão campeão”, escreveu um seguidor. E outra fã ainda comentou: “Emocionante”.

“Lindo demais ver o amor por seu filho traduzido em palavras”, ainda comentou uma fã. Outro seguidor ainda disse: “Que amor lindo”. E outra admiradora escreveu: “Marcos Mion, te admiro demais como homem, pai, marido, filho e apresentador. Um ser humano ímpar que ensina a amar e respeitar um filho autista (de ouro) lindo, puro, que traz toda inocência em seu coração”.

Aniversário!

Quem também celebrou aniversário recentemente foi o próprio Marcos Mion. Nesta semana, o apresentador completou seus 44 anos de vida e compartilhou a celebração da nova idade em suas redes sociais.

“E então... 44! Como foi meu café da manhã, soprando as velas, onde virei meia-noite. Obrigado Jesus Cristo por me dar a bênção de um ano mais intenso e maluco que outro! Nossa Senhora Santa Maria, sempre ao seus pés de joelhos, agradecendo e contando com a senhora para cada momento. Não rezemos por uma vida sem dificuldades, rezemos por uma vida com fé, resiliência e força para superar todas que vierem. Tô muito feliz!”, escreveu Mion na legenda da postagem.