Marcos Mion celebra 44 anos de vida e recebe homenagens: “Merece!”

O apresentador Marcos Mion está celebrando seu aniversário de 44 anos e recebeu homenagens de famosos e seguidores

Nesta terça-feira, 20, Marcos Mion está completando 44 anos de vida! O apresentador compartilhou com seus seguidores em seu Instagram como está celebrando a data e a nova idade. O comandante do “Caldeirão” ainda recebeu homenagens e desejos de feliz aniversário de famosos e fãs.

O apresentador surgiu em uma mesa cheia de diversos tipos de bolo e ao lado de sua esposa Suzana Gullo, e de seus três filhos Romeu, Donatella e Stefano. No segundo clique, o ex-comandante do reality-show “A Fazenda” ainda apareceu assoprando as velhinhas de seu bolo ao lado de seus cachorrinhos. Por fim, Marcos ainda agradeceu e ajoelhou em frente a imagens de santos que tem em sua casa.

“E então... 44! Como foi meu café da manhã, soprando as velas, onde virei meia-noite. Obrigado Jesus Cristo por me dar a bênção de um ano mais intenso e maluco que outro! Nossa Senhora Santa Maria, sempre ao seus pés de joelhos, agradecendo e contando com a senhora para cada momento. Não rezemos por uma vida sem dificuldades, rezemos por uma vida com fé, resiliência e força para superar todas que vierem. Tô muito feliz!”, escreveu Mion na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos famosos celebraram o aniversário do ator da série “Sandy & Junior”. “Parabéns Mionzeira! Deus lhe mantenha esse brilho dentro e fora! Te amo”, escreveu a atriz Juliana Paes. E a apresentadora Fernanda Gentil também desejou: “Eee! Parabéns, merece demais”. O apresentador Thiago Oliveira comentou: “Mionzeira! Feliz ano novo! Parabéns, mano! Deus te abençoe com muita saúde! SUCESSO”.

Os seguidores da estrela da Rede Globo também desejaram tudo de bom para Mion nesta data especial! “Parabéns, muitas felicidades”, escreveu uma fã. Outra seguidora desejou: “Saúde e paz”. E uma admiradora ainda comentou: “Parabéns Mionzeira! Obrigada por ser uma inspiração para mim”.

Cresceu!

Quem também está celebrando aniversário neste dia 20 é a filha do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi. A menina está fazendo 10 anos de idade e seus pais emocionaram os seguidores ao fazerem uma bela homenagem para a herdeira.

"Hoje a minha rainha faz 10 anos! E quando eu digo “minha rainha” é no sentido mais amplo da palavra. Sim. Porque há exatamente 9 anos, desde o nosso primeiro encontro físico, é ela quem rege a minha vida, ilumina os meus sentimentos, e guia os meus passos. Tudo é por ela e pra ela!", comentou Giovanna sobre o primeiro encontro com a filha.