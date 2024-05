Marcos Mion visita abrigo para autistas no Rio Grande do Sul

Emocionante! Pai de um garoto autista, Marcos Mion visita abrigo de famílias atípicas no Rio Grande do Sul e dá visibilidade para a causa

O apresentador Marcos Mion foi até o Rio Grande do Sul para visitar um abrigo de crianças autistas e suas famílias. Pai de Romeo, de 19 anos, que tem o transtorno, o famoso deu ainda mais visibilidade e emocionou ao ir ao local ver como as coisas estão sendo feitas.

Em vídeos publicados na rede social, o comunicador apareceu curtindo música com os desabrigados e dando carinho para as famílias atípicas que perderam suas casas nas enchentes. Os registros comoveram ainda mais os internautas.

A apresentadora Sonia Abrão repostou um momento de Mion no local e enalteceu a iniciativa dele. "Momentos comoventes! Mion nunca decepciona!", falou sobre o famoso.

É bom lembrar que o artista já usou sua visibilidade para ajudar na causa. Em 2018, ele apresentou um projeto sobre o autismo na Prefeitura de São Paulo para ajudar as famílias que lidam com o transtorno. Anos depois a Lei Romeu Mion foi aprovada pelo Governo Federal, criando uma Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), que garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Além de Romeo, que é o herdeiro mais velho dele com Suzana Gullo, o apresentador tem mais dois filhos, Donatella Mion, de 15 anos, e Stefano, de 13.

Veja a visita de Marcos Mion em abrigo no Rio Grande do Sul:

Após doar R$ 1 milhão, Luciano Huck visita abrigo no Rio Grande do Sul

O apresentador Luciano Huck mostrou nesta terça-feira, 14, que está visitando o Rio Grande do Sul pela primeira vez após a tragédia das enchentes. Engajado em várias causas, o famoso resolveu ir pessoalmente a um abrigo para ver as pessoas e levar um pouco de carinho, segundo ele.

Depois de ter feito algumas doações, inclusive uma de R$ 1 milhão, revelada por dona Déa Lúcia durante o último Domingão Com o Huck ao vivo, o esposo de Angélica postou em seus stories alguns momentos da visita emocionante aos desabrigados. Veja o momento aqui.