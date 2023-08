Larissa Manoela diz: 'Prezo muito pela minha saúde mental'

No Fantástico, Larissa Manoela fala sobre o seu foco no momento após romper com os pais

A atriz Larissa Manoela voltou a aparecer no Fantástico, da Globo, após a grande repercussão de sua entrevista na semana passada. Neste domingo, 20, o programa exibiu trechos inéditos da conversa que tiveram com a artista e mostraram quando ela disse qual é o foco no momento.

A estrela contou que seu objetivo é se cuidar. “Eu prezo muito pela minha saúde mental, minha sanidade. A gente precisa estar no eixo. Eu tenho fé que vou poder focar no meu futuro e, se Deus quiser, colocar um ponto final nessa história específica”, afirmou ela.

Ainda na reportagem, Larissa Manoela contou que ficou três meses sem plano de saúde por falta de pagamento e também que não conseguiu entrar em um dos imóveis da família. “Não pude entrar. O meu acesso foi bloqueado”, informou.

Em um trecho inédito, a atriz falou sobre sua tentativa de ter contato com os pais após o rompimento. “Eu tive muitas conversas, muitas tentativas. A gente está falando dos meus pais, sou filha única, é uma dor muito grande falar disso”, afirmou.

Também na reportagem, a advogada dela, Patrícia Proetti, foi questionada sobre o que são os R$ 18 milhões que a atriz diz que abriu mão em prol dos seus pais após os internautas levantarem questões sobre o valor da fortuna da atriz. Então, a advogada contou que o valor citado é sobre os 9 imóveis que fazem parte das duas empresas que Larissa tinha em sociedade com os pais e também uma casa comprada fora do país em nome dos pais. Proetti contou que a atriz ficou com um dos imóveis, que é um apartamento que ela vendeu para comprar uma casa no Rio de Janeiro há pouco tempo e é onde está morando atualmente.

Larissa Manoela agradece pelo carinho dos fãs

A atriz Larissa Manoela é um dos assuntos mais comentados na internet por causa de sua entrevista reveladora no Fantástico, da Globo, na qual falou sobre a disputa que está enfrentando com seus pais, Silvana e Gilberto. Eles romperam a relação há pouco tempo por causa de questionamentos sobre o patrimônio financeiro da atriz.

Depois entrevista ir ao ar neste Domingo, 13, Larissa recebeu uma chuva de mensagens de apoio de seus seguidores e de colegas de profissão e agora tirou um tempinho para agradecê-los pelo apoio: “Oi pessoal! Quero usar esse meu espaço para agradecer todo o apoio que venho recebendo desde a minha entrevista concedida ao Fantástico ontem. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito”, começou Lari.

A jovem, conhecida principalmente por dar vida a Maria Joaquina em Carrossel, falou como essa rede de apoio que vem recebendo tem ajudado a passar por esse momento complicado: “Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil.

"Agradeço profundamente aqueles que se sensibilizaram com a minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês! Lari”, finalizou a atriz.