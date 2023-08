Famosos defendem Larissa Manoela após expor briga com os pais: ''Corajosa''

Artistas e fãs prestam apoio a Larissa Manoela após a atriz fazer revelações sobre a relação com seus pais em entrevista ao 'Fantástico', da Globo

A atriz Larissa Manoela comoveu famosos e fãs após revelações sobre seus pais em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo, 13. Artistas prestaram apoio à artista sobre a briga por conta de seu patrimônio.

Ela se pronunciou oficialmente pela primeira vez desde que começaram os rumores da briga com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Confirmando que rompeu a relação com eles, ela revelou que abriu mão de seu patrimônio de 18 milhões.

"Eu só queria entender como estava essa questão financeira, que nunca me era apresentada, que eu não sabia o que recebia, o que estava sendo pago", disse a artista. "Qualquer tipo de pagamento, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização", contou.

Ao ver o desabafo da global, Jojo Todynho identificou semelhanças das mães. "A mãe da Larissa Manoela tá boa pra dar a mão pra minha mãe, porque ela dizia que nunca me pediu nada, mas graças a deus eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho, eu prefiro pagar meu preço com deus e eu quero distância", disparou.

Além de Jojo, o influenciador digital Luva de Pedreiro também comentou sobre a repercussão. "Não desista, você é maior que tudo isso, Larissa Manoela. Vivi algo parecido e sei como é a sensação de impotência, tô com você se precisar de algo", escreveu.

Sem dar muitos detalhes, o ator e ex-namorado de Larissa Manoela, João Guilherme, também deixou uma mensagem na web. "Sem palavras". Momentos depois, ele ainda postou: "É melhor eu ir dormir, a liberdade de expressão tá em matando".

Fãs também se pronunciaram após a declaração da atriz, que teve seu nome entre os assuntos mais comentados no Twitter. "Larissa Manoela está certa, ela é dona de seu talento e não deve os bens que conquistar daqui pra frente a ninguém. Ainda foi generosa o suficiente pra deixar os 18 milhões com os pais dela sem querer entrar em disputas judiciais. Ela está certa em tudo", opinou uma.

"Vocês assustados com esse negócio da Larissa Manoela, realmente não sabem como é viver com pais narcisistas", disparou outra. "Essa história da Larissa Manoela só prova que família consegue ser mais tóxica do que pessoas de fora", disse uma terceira. "Larissa Manoela é corajosa viu porque eu não abro mão nem de 50 centavos, quem dirá 18 milhões de reais", comentou mais uma.

Melody opina sobre Larissa Manoela após briga com os pais

A cantora Melody usou as redes sociais no último domingo, 13, para dar sua opinião após a repercussão da chamada da entrevista que Larissa Manoela deu ao programa Fantástico, da TV Globo, sobre sua briga com os pais.

Em uma postagem do perfil Alfinetei no Instagram, Melody concordou com uma internauta que afirmou que a atriz é uma pessoa carente e comentou sobre a relação dela com o noivo, o ator André Luiz Frambach.

O ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa, criticou a exposição da atriz. Assim como ela, ele também começou a carreira muito cedo e foi cuidado pelos pais. "Eu me identifico com essa questão. Passei por situação bem parecida. Eu e a Larissa, a gente fez a mesma novela quando era criança, a gente começou a trabalhar muito cedo", declarou, contando que todo o dinheiro que recebeu também ficou com os pais. No entanto, o famoso disse que a atriz não deveria ter exposto tudi publicamente.