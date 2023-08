Advogada de Larissa Manoela revela mais sobre os R$ 18 milhões que ela abriu mão

No Fantástico, advogada de Larissa Manoela revela detalhes sobre o rompimento da atriz com os pais

Na noite deste domingo, 20, o programa Fantástico, da Globo, exibiu uma entrevista com a advogada da atriz Larissa Manoela, Patrícia Proetti, e também trechos inéditos da conversa que tiveram com a atriz na semana passada. Na reportagem, a advogada deu mais detalhes sobre o rompimento de Larissa com seus pais, Silvana e Gilberto.

A advogada foi questionada sobre o que são os R$ 18 milhões que a atriz diz que abriu mão em prol dos seus pais após os internautas levantarem questões sobre o valor da fortuna da atriz. Então, a advogada contou que o valor citado é sobre os 9 imóveis que fazem parte das duas empresas que Larissa tinha em sociedade com os pais e também uma casa comprada fora do país em nome dos pais. Proetti contou que a atriz ficou com um dos imóveis, que é um apartamento que ela vendeu para comprar uma casa no Rio de Janeiro há pouco tempo e é onde está morando atualmente.

A advogada ainda contou que Larissa Manoela teve o pedido de empréstimo no banco negado por não ter movimentação bancária em seu nome. Então, Proetti ainda contou que Larissa Manoela tinha cartões de crédito, mas precisava pedir para o pai se podia comprar algo antes de efetuar a compra.

“Quando ela toma posse da carreira dela, ela não parou para analisar o que havia ficado para trás. Recentemente, analisando, ela foi analisar o que aconteceu no último ano. Ela se surpreende verificando que haviam várias transferências da conta dela para a conta dos pais. Soma superior a 5 milhões de reais”, informou a advogada. Ao ser questionada sobre o que teria sido comprado com este valor, ela contou que não foi prestado contas e não tem como saber como o dinheiro foi usado.

A reportagem do Fantástico informou que os advogados dos pais de Larissa Manoela não se pronunciaram sobre as novas declarações do lado da atriz.

Mãe de Larissa Manoela falou no Fofocalizando

Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, concedeu uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, que será exibida na segunda-feira, 21. Um trecho da conversa foi exibido no programa Domingo Legal. Na conversa, a pedagoga abriu o jogo e falou em primeira mão sobre as polêmicas que envolveram sua família.

Larissa recentemente rompeu contato com seus pais após divergências sobre a gestão de sua fortuna, adquirida ao longo de seus 18 anos de carreira. Além disso, o caso se tornou ainda maior com as críticas que Silvana tinha em relação ao noivo de sua filha, o ator André Luiz Frambach.

Na entrevista com Chris Flores, ela falou pela primeira vez sobre o relacionamento do jovem casal e comentou sobre as conversas que teve com Larissa. "Anteriormente, a gente estava conversando sobre a escolha dela, o futuro dela. E eu como mãe dei a minha opinião, como toda mãe dá opinião aos filhos", declarou.

Contudo, Silvana não entrou em detalhes sobre qual foi a opinião dada para a filha. Ao invés disso, ela decidiu compartilhar a reação de Larissa à conversa. "Ela simplesmente falou: 'Eu já fiz a minha escolha, assim como vocês fizeram a de vocês. Eu estou me descobrindo mulher. Eu amo a pessoa e é isso o que eu escolhi'", revelou a mãe.

Em seguida, a pedagoga falou mais sobre sua resposta à reação da família. "E aí, por seguinte, eu falei: 'Então sendo assim, como eu não posso ser ouvida, eu quis dizer que pelo jeito eu só teria o título de mãe'", finalizou Silvana, que afirma que continuará sendo a mãe de Larissa para o resto de sua vida.