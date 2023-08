Mãe de Larissa Manoela fala sobre críticas que fez ao noivo da atriz

Em entrevista exclusiva, Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, comenta sobre as críticas que fez ao noivo da filha, André Luiz Frambach; confira!

Nesta domingo, 20, Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, deu uma entrevista exclusiva à jornalista Chris Flores, exibida no programa Domingo Legal, do SBT. Na conversa, a pedagoga abriu o jogo e falou em primeira mão sobre as polêmicas que envolveram sua família.

Larissa recentemente rompeu contato com seus pais após divergências sobre a gestão de sua fortuna, adquirida ao longo de seus 18 anos de carreira. Além disso, o caso se tornou ainda maior com as críticas que Silvana tinha em relação ao noivo de sua filha, o ator André Luiz Frambach.

Na entrevista com Chris Flores, ela falou pela primeira vez sobre o relacionamento do jovem casal e comentou sobre as conversas que teve com Larissa. "Anteriormente, a gente estava conversando sobre a escolha dela, o futuro dela. E eu como mãe dei a minha opinião, como toda mãe dá opinião aos filhos", declarou.

Contudo, Silvana não entrou em detalhes sobre qual foi a opinião dada para a filha. Ao invés disso, ela decidiu compartilhar a reação de Larissa à conversa. "Ela simplesmente falou: 'Eu já fiz a minha escolha, assim como vocês fizeram a de vocês. Eu estou me descobrindo mulher. Eu amo a pessoa e é isso o que eu escolhi'", revelou a mãe.

Em seguida, a pedagoga falou mais sobre sua resposta à reação da família. "E aí, por seguinte, eu falei: 'Então sendo assim, como eu não posso ser ouvida, eu quis dizer que pelo jeito eu só teria o título de mãe'", finalizou Silvana, que afirma que continuará sendo a mãe de Larissa para o resto de sua vida.

A entrevista completa de Silvana Taques irá ao ar na tarde da próxima segunda-feira, 20, no programa Fofocalizando. A mãe responde às acusações feitas por Larissa Manoela no Fantástico, na TV Globo.