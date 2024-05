Gaúcha, Leona Cavalli conta situação da família em meio à tragédia do RS

Natural de Rosário do Sul e criada em Porto Alegre, Leona Cavalli viu sua família ser afetada com as chuvas No Rio Grande do Sul

Natural de Rosário do Sul e criada em Porto Alegre, a atriz Leona Cavalli viu sua família ser afetada com as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Ela estava com passagens compradas para ir ver a mãe, não apenas para celebrar o Dia das Mães. “A parte da minha família que mora em Porto Alegre vive com dificuldade: com racionamento de energia, sem água, mas conseguindo ajudar quem sofre maior dificuldade”, disse ela em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

"Para nós que somos gaúchos é tudo muito triste. O bairro onde me criei, que é a minha referência na cidade de Porto Alegre vive uma situação terrível. Eu morei no Menino Deus que é um dos bairros mais alagados, e o Bom Fim, menos, mas 85% da cidade está inundada. Um dos lugares onde estudei, tanto a Pontifícia Universidade Católica, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) viraram um lugar de acolhimento", lamentou a atriz.

Preservação do meio ambiente

Para Leona, preservar o meio ambiente deveria ser prioridade em todos os governos. “Parece que, realmente, é através da dor que isso acaba se tornando uma realidade. [Essa falta de zelo com a natureza] é uma postura suicida em termos humanos. Ao mesmo tempo, há uma desinformação grande, ou o atendimento a algo meramente imediato e financeiro. Se houvesse um pensamento de economia baseada na preservação, haveria um resultado melhor, mas a ganância imediatista da qual a nossa sociedade é fundamentada acaba trazendo resultados assim”, analisou.

Além disso, a artista refletiu sobre a falta de cuidado com a natureza. “Esse é um processo antigo e constante de abuso e descuido da natureza e em várias formas. É praticamente o estado inteiro. É algo que nunca vimos. E não podemos deixar de falar da Amazônia. É algo previsível e anunciado há muito tempo. Não se leva o cuidado, a preservação do Meio Ambiente em conta. Há quem ache que isso é uma abstração. Espero que agora haja uma constância de prevenção, já que isso pode acontecer em qualquer lugar”, falou.