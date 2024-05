Nakagima sofre acidente durante ajuda em resgates no Rio Grande do Sul

Ajudando as vítimas no RS, o surfista Flavio Nakagima contou que fraturou uma costela após um barco da polícia causar o acidente

Assim como outros surfistas, Flavio Nakagima se voluntariou e seguiu até o Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de pessoas e animais ilhados. Há cerca de mais de 10 dias na região, na noite de quinta-feira, 16, ele revelou aos seguidores que sofreu um acidente de jet ski durante o auxílio às vítimas.

Através de seus stories no Instagram, Nakagima explicou que tudo aconteceu após um barco da Polícia Rodoviária Federal passar ao seu lado em alta velocidade na enchente. De acordo com o surfista, o episódio acabou gerando uma costela trincada.

"Mais de dez dias aqui fazendo operação [resgate] sem policiamento, e no último dia, meu jet ski que está com a turbina entupida, não dava para andar porque eu estava puxando um barco. Aí o barco da polícia passou em alta velocidade, e tombamos com o jet ski. Dei com a costela no jet", relatou o ex-participante do reality show 'Ilha', da Record TV.

Em outra postagem, Nakagima filmou a área alagada onde o barco da PRF tentou passar. "Equipe pediu desculpas, falou que passou rápido porque estavam em uma operação. Operação pra sair da água!", lamentou ele na legenda.

E completou: "A polícia não apareceu quando a gente precisou, apareceu para atrapalhar a gente. Não foi de propósito, mas também poderiam ter passado devagar". Após o acidente, o surfista se dirigiu até o hospital para realizar alguns exames.

Nakagima sofre acidente no RS - Foto: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby elogia decisão de Cintia Dicker ao cancelar ida em evento

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 17, para compartilhar um desabafo a respeito do Festival de Cannes, na França. Em seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22 elogiou a esposa, Cintia Dicker, por cancelar sua ida ao evento em meio a tragédia das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

A modelo decidiu seguir no Brasil para auxiliar as vítimas das regiões afetadas. Na última semana, Pedro Scooby retornou para sua casa, no Rio de Janeiro, após passar alguns dias resgatando pessoas ilhadas no RS.

Através de um texto, o famoso deixou uma 'indireta' aos brasileiros que escolheram marcar presença no Festival de Cannes. "Nada contra quem foi, até porque cada acho que cada um está no seu corre diário, para trabalhar e não deixar a peteca cair… Mas muito orgulho da minha mulher Cintia Dicker, que cancelou sua ida para trabalhar em Cannes, para ficar enchendo caminhões de doações para o Rio Grande do Sul".

A esposa de Pedro Scooby repostou a mensagem do surfista e concordou com o recado: "Te amo! Cannes pode esperar, o RS não". Vale lembrar que brasileiros como Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Isabelle Drummond e Bruna Biancardi estão no Festival.