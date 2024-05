Ticiane Pinheiro vibra ao falar sobre namoro de Ana Hickmann e Edu Guedes

Amiga de longa data de Ana Hickmann e Edu Guedes, a apresentadora Ticiane Pinheiro elogiou a relação do casal: 'Felizes'

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou um tempo livre em sua agenda corrida para bater um papo com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a esposa do jornalista César Tralli abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas de internautas enviadas diretamente à ela.

Amiga de longa data de Ana Hickmann e Edu Guedes, Ticiane foi questionada sobre o que achava do namoro do casal. Assim como das outras vezes, a apresentadora da Record TV mostrou que aprova a relação entre os famosos.

"Como é ver dois amigos namorando? (Ana e Edu)?", questionou um seguidor. "Feliz em vê-los felizes! Bom demais! Lindos", declarou Ticiane Pinheiro, mostrando uma foto romântica de Ana e Edu. Em outra publicação, ela revelou que possui planos de marcar um jantar de casais com os amigos e o marido, César Tralli.

Vale lembrar que a apresentadora do 'Hoje em Dia' sempre apoiou o namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes desde o início da relação. Assim que o casal assumiu publicamente o romance, Tici foi uma das primeiras amigas a parabenizá-los.

Ticiane Pinheiro elogia namoro de Ana Hickmann e Edu Guedes - Foto: Reprodução / Instagram

Mais cedo, Ana Hickmann fez um desabafo a respeito de rumores de uma possível gravidez. Em um longo texto nas redes sociais, a apresentadora e modelo falou sobre a pressão estética da sociedade para manter um 'corpo perfeito'.

"Durante a minha carreira de modelo, eu tive que manter um padrão de peso e medidas. Depois, isso já não era necessário. O que importava era a minha saúde, mas eu continuei sendo pressionada e cobrada em relação ao meu corpo. Agora que eu achei que finalmente teria a liberdade de viver a minha vida, buscar saúde e plenitude, esbarro com comentários e títulos como esses do vídeo: 'Será que ela está grávida?', 'Nossa, como ela engordou', 'Está caidinha'", iniciou Ana.

E completou: "Isso tudo é muito ruim. Não tenho a liberdade de estar como eu quero, porque eu me permiti estar assim. Preciso justificar e ler as pessoas falando de algo que não deveria ser assunto público. Muitas mulheres sofrem diariamente com essa cobrança. Se privam de vestir o que querem, de irem à praia, de serem elas mesmas. Isso tem que acabar. RESPEITEM NOSSO CORPOS. RESPEITEM AS MULHERES!!!!".

Rafaella Justus choca com semelhança com Ticiane Pinheiro

A filha de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus, Rafaella Justus, de 14 anos, impressionou ao compartilhar novas fotos de sua viagem com o pai. Fora do Brasil, a jovem esbanjou estilo ao surgir com um look estampado e em clima de verão.

Recuperada da cirurgia de nariz e ortognática, a moça, que terá uma grande festa de debutante, impressionou ao aparecer muito parecida com a mãe. Os internautas, inclusive a irmã dela por parte de pai, a influenciadora Fabiana Justus, que está em tratamento contra o câncer, notaram a semelhança.

"Golden hour", escreveu Rafaella Justus a legenda em inglês. Nos comentários, ela foi vista muito parecida com a apresentadora da Record TV. "Lindaa e mto parecida com a Ticiane Pinheiro", disse a irmã dela. "Muito parecida com a mãe", notaram outros. Confira!