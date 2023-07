Júlia Lemmertz é flagrada em rara aparição com o neto de 4 anos

Júlia Lemmertz curte passeio com o neto em um shopping no Rio de Janeiro em uma rara aparição em público com o menino de 4 anos

A atriz Júlia Lemmertz aproveitou o final de semana para curtir um passeio ao lado do neto, Martim, de quatro anos. Os dois foram flagrados circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro na tarde do último domingo, 2, e o menino esbanjou fofura.

Com looks confortáveis e despojados, a vovó coruja se divertiu no passeio com o menino e até registrou o momento especial com fotos em seu celular. O garotinho foi flagrado muito animado durante o passeio e se divertindo em todos os momentos.

Martim é filho da primogênita da atriz, Luiza, fruto do antigo relacionamento com Álvaro Osório. A atriz também é mãe de Miguel, do relacionamento com Alexandre Borges. Os dois foram casados entre 1993 e 2015, quando anunciaram publicamente o fim do casamento pegando os fãs de surpresa.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Julia Lemmertz é flagrada de biquíni na praia

Recentemente, a atriz Julia Lemmertz aproveitou uma manhã de sol para tomar um banho de mar na praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro. Usando um biquíni estampado que deixou seu corpo em evidência, ela impressionou pela jovialidade enquanto participava de uma gravação.

Durante a sessão de trabalho, a famosa se refrescou na água e caminhou um pouco a beira mar na companhia de um rapaz que estava ao seu lado.