Homem feito! Filho de Julia Lemmertz e Alexandre Borges surge enorme em flagras

Filho de Julia Lemmertz e Alexandre Borges aparece em passeio ao lado da atriz; veja

A atriz Julia Lemmertz foi flagrada nesta quarta-feira, 28, em um momento raríssimo ao lado do filho, o fofíssimo Miguel Corrêa. Discreta, ela foi flagrada ao lado do rapaz ao ir ao cinema em um momento família.

Nas fotos, a atriz aparece de cara lavada e com um look confortável com calça, camiseta e camisa amarrada na cintura. Já o rapaz também aparece vestido de forma casual e mostrou uma semelhança impressionante com a global.

Miguel Corrêa investiu na carreira musical. Em 2021, ele lançou seu primeiro trabalho na área, a mixtape Como Dançar Com Os Lobos. Na época, ele publicou um desabafo nas redes sociais.

"Esse 'trampo' simboliza um pouco do momento que cada um vive nesse mundo sombrio de hoje que nos encontramos, que, entre demônios e distrações, aprendemos a 'dançar com nosso lobos'. Fico orgulhoso de tanto talento envolvido nisso tudo", contou ele.

O rapaz é fruto do casamento de Julia Lemmertzcom o ator Alexandre Borges. Os dois foram casados entre 1993 e 2015, quando anunciaram publicamente o fim do casamento pegando os fãs de surpresa.

Veja:

OUTRA FILHA

A atriz Julia Lemmertz surpreendeu ao fazer uma rara aparição ao lado da filha mais velha, Luíza Lemmertz, de 36 anos. As duas são discretas com a vida familiar e só costumam aparecer em eventos para divulgar seus trabalhos. Porém, elas abriram uma exceção ao prestigiar a cerimônia de casamento do diretor Zé Celso com Marcelo Drummond.

Mãe e filha posaram abraçadas na chegada ao local do evento. Elas usavam looks elegantes e quentes para o frio na cidade paulista. Julia optou por um visual preto e branco, enquanto Julia escolheu um blazer rosa.

Vale lembrar que Luíza é fruto do relacionamento de Julia com o executivo Álvaro Osório. A atriz também é mãe de Miguel, de 23 anos, fruto do casamento com o ator Alexandre Borges, de quem ela se separou há alguns anos.