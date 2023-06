Julia Lemmertz surge abraçada com a filha de 36 anos durante o casamento do diretor Zé Celso em São Paulo

A atriz Julia Lemmertz surpreendeu ao fazer uma rara aparição ao lado da filha mais velha, Luíza Lemmertz, de 36 anos. As duas são discretas com a vida familiar e só costumam aparecer em eventos para divulgar seus trabalhos. Porém, elas abriram uma exceção ao prestigiar a cerimônia de casamento do diretor Zé Celso com Marcelo Drummond.

Mãe e filha posaram abraçadas na chegada ao local do evento. Elas usavam looks elegantes e quentes para o frio na cidade paulista. Julia optou por um visual preto e branco, enquanto Julia escolheu um blazer rosa.

Vale lembrar que Luíza é fruto do relacionamento de Julia com o executivo Álvaro Osório. A atriz também é mãe de Miguel, de 23 anos, fruto do casamento com o ator Alexandre Borges, de quem ela se separou há alguns anos.

Julia Lemmertz faz rara aparição ao lado da filha mais velha, Luíza - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Há pouco tempo, Julia Lemmertz fez uma homenagem para a filha nas redes sociais. Ela relembrou fotos da filha quando era bebê e outra imagem atual e falou sobre o amor que sente por ela.

"Quando você nasceu meu pai começou a me chamar de mamãe, antes de você poder me chamar… e eu passei a chamar ele de vovô. O amor vai rolando e se desdobrando assim, né? Te amo filha, infinito. Lindo novo ano pra ti, todos celebramos a sorte da sua entrada nesse mundo. O coração de beterraba da terrinha diz tudo o mais que eu quero dizer pra você...", disse ela.

Julia Lemmertz é flagrada de biquíni na praia

Recentemente, a atriz Julia Lemmertz aproveitou uma manhã de sol para tomar um banho de mar na praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro. Usando um biquíni estampado que deixou seu corpo em evidência, ela impressionou pela jovialidade enquanto participava de uma gravação.

Durante a sessão de trabalho, a famosa se refrescou na água e caminhou um pouco a beira mar na companhia de um rapaz que estava ao seu lado.

Foto: Jc Pereira/Agnews