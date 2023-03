Aos 59 anos, Julia Lemmertz é flagrada de biquíni na praia e ostenta corpo em forma

Atriz Julia Lemmertz faz rara aparição de biquíni durante gravação na praia do Rio; confira

Aos 59 anos, a atriz Julia Lemmertz aproveitou a manhã desta sexta-feira, 03, na praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, para realizar gravações de um novo projeto.

Usando um biquíni estampado que deixou seu corpo em evidência, ela impressionou pela jovialidade.

Durante a sessão de trabalho, a famosa se refrescou na água e caminhou um pouco a beira mar na companhia de um rapaz que estava ao seu lado.

Recentemente, ela deu vida à personagem Notória Alva, na novela "Mar do Sertão". A artista, que é super discreta em relação a vida pessoal, tem dois filhos: Luiza Lemmertz (35) e Miguel Corrêa (23), frutos do antigo relacionamento com o também ator, Alexandre Borges.

VEJA AS FOTOS DE JULIA LEMMERTZ DE BIQUÍNI:

TAL MÃE, TAL FILHA!

Julia Lemmertz fez uma homenagem especial para a filha,Luiza Lemmertz, que completou mais um ano de vida. Nas redes socias, a atriz relembrou fotos da herdeira e se declarou.

"Quando você nasceu meu pai começou a me chamar de mamãe, antes de você poder me chamar… e eu passei a chamar ele de vovô. O amor vai rolando e se desdobrando assim, né? Te amo filha, infinito. Lindo novo ano pra ti, todos celebramos a sorte da sua entrada nesse mundo. O coração de beterraba da terrinha diz tudo o mais que eu quero dizer pra você...", disse ela.