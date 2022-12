Jô Soares: causa da morte do apresentador é revelada na internet

Alguns meses após a morte de Jô Soares, a causa da morte dele foi divulgada por um site cerca de quatro meses depois do luto

O apresentador Jô Soares faleceu aos 84 anos de idade em agosto de 2022. Agora, nesta quinta-feira, 22, o site Notícias da TV divulgou a causa da morte dele. O artista partiu durante um período internado em um hospital de São Paulo.

De acordo com a publicação, Jô Soares faleceu em decorrência de insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação atrial, que foram complicações da obesidade. O site Notícias da TV revelou que teve acesso à certidão de óbito dele, que informou a causa da morte.

Na época da morte de Jô Soares, a ex-mulher dele, Flávia Pedras, contou que o apresentador queria que sua morte fosse tratada de forma ágil e respeitosa. “Tendo sua morte sido natural e não trágica, felizmente, sendo ele um sujeito elegante na vida, desejamos que a morte dele fosse um pouco mais calma e reservada. Ele se mostrou tanto na vida, estava de bom tamanho. Quis caixão fechado e cremação, tudo rápido, e teve todo meu apoio”, disse ela.

Vale lembrar que Jô Soares deixou toda a sua herança para a ex-mulher e também para os funcionários que o acompanhavam em sua vida. O apresentador teve apenas um filho, Rafael Soares, que faleceu aos 50 anos, em 2014, em decorrência de um câncer no cérebro.

Ex-mulher de Jô Soares faz homenagem para ele

Na data em que completou um mês da morte de Jô Soares, Flávia Pedras fez uma homenagem para ele nas redes sociais. "Palavras, calas, nada fiz. Estou tão infeliz. Falasses, desses, visses não. Imensa solidão. Eu sou um Rei que não tem fim. E brilhas dentro aqui. Guitarras, salas, vento, chão. Que dor no coração. Cidades, mares, povo, rio. Ninguém me tem amor. Cigarras, camas, colos, ninhos. Um pouco de calor. Eu sou um homem tão sozinho. Mas brilhas no que sou. E o meu caminho e o teu caminho. É um nem vais nem vou. Meninos, ondas, becos, mãe. E só porque não estais. És para mim que nada mais. Na boca das manhãs. Sou triste, quase um bicho triste. E brilhas mesmo assim. Eu canto, grito, corro, rio. E nunca chego a ti", começou escrevendo.

"1 mês... ele foi tantas coisas pra mim, mãe e filho são apenas duas delas. Que sorte, que saudade meu menino", declarou ainda Flavia, que foi casada por 15 anos com Jô, na legenda do post.