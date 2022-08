Jô Soares não deixa herdeiros; único filho morreu após batalha contra doença grave

Jô Soares não deixa herdeiros; apesar dos vários casamentos, ele teve um único filho

Redação Publicado em 05/08/2022, às 08h17

A morte do humorista Jô Soares, que partiu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira (5), fez alguns fãs ficarem com uma dúvida. Afinal, o ícone da TV brasileira foi pai?

É que apesar de ter vivido relacionamentos longos com várias famosas, incluindo três casamentos, ele sempre foi muito discreto sobre sua vida pessoal.

Jô Soares teve filhos?

Ele teve apenas um filho, já falecido. Jô Soares foi pai de Rafael Soares, fruto do seu relacionamento com a atriz Therezinha Millet Austregésilo. Os dois foram casados entre os anos de 1959 e 1979.

Rafael Soares morreu cedo, aos 50 anos, no dia 31 de outubro de 2014, no Rio de Janeiro.Ele lutava contra um câncer no cérebro e, na época, ficou internado por vários dias no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

O rapaz enfrentou muitas dificuldades ao longo da vida. Ele tinha autismo e uma série de problemas de saúde. Em uma de suas últimas entrevistas, ao Conversa com Bial, ele negou que tenha "escondido" o filho e exaltou as capacidades artísticas e intelectuais do herdeiro.

“Eu jamais esconderia meu filho. Tinha orgulho desse talento musical que ele tinha, um ouvido absoluto. Ele fez a música do meu show, tinha um dom”, declarou.

Em outra entrevista, em 2013, ele também se declarou ao filho. "Eu tenho um filho que é autista, tem uma série de problemas que em certos momentos até se agravam ou se agravaram, já é uma condição genética que ele tem e claro que é uma situação mais difícil de você se comunicar com o filho, que tem dificuldade de se comunicar com você e com todo mundo",

Jô Soares morre aos 84 em São Paulo

Na madrugada desta sexta-feira, 05, Jô Soares faleceu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O artista estava internado desde julho para tratar uma pneumonia. A causa do falecimento ainda não foi revelada.