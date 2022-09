Ex-mulher de Jô Soares lamenta um mês sem o apresentador: ''Foi tantas coisas pra mim''

Flavia Pedras Soares, ex-mulher de Jô Soares, presta homenagem um mês após a morte do apresentador e humorista

Flavia Pedras Soares, ex-mulher de Jô Soares (1938 - 2022), lembrou com carinho do artista ao fazer um texto emocionante um mês após a morte dele.

Na madrugada desta terça-feira, 06, ela fez questão de prestar uma homenagem ao comediante, que faleceu aos 84 anos de idade, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi revelada pela família em respeito a um desejo do artista.

Com um registro em que Jô aparece todo de preto, Flávia falou sobre o primeiro mês de saudade ao citar trecho da música Mãe, do cantor Caetano Veloso (80).

"Palavras, calas, nada fiz. Estou tão infeliz. Falasses, desses, visses não. Imensa solidão. Eu sou um Rei que não tem fim. E brilhas dentro aqui. Guitarras, salas, vento, chão. Que dor no coração. Cidades, mares, povo, rio. Ninguém me tem amor. Cigarras, camas, colos, ninhos. Um pouco de calor

Eu sou um homem tão sozinho. Mas brilhas no que sou. E o meu caminho e o teu caminho. É um nem vais nem vou. Meninos, ondas, becos, mãe. E só porque não estais. És para mim que nada mais. Na boca das manhãs. Sou triste, quase um bicho triste. E brilhas mesmo assim. Eu canto, grito, corro, rio. E nunca chego a ti", começou escrevendo.

"1 mês... ele foi tantas coisas pra mim, mãe e filho são apenas duas delas. Que sorte, que saudade meu menino", declarou ainda Flavia, que foi casada por 15 anos com Jô, na legenda do post.

Drauzio Varella revela que Jô Soares escolheu morrer em casa

O médico e escritor Drauzio Varella (79) foi um dos amigos do apresentador Jô Soares que fizeram depoimentos durante a missa de sétimo dia do artista. Na celebração, ele falou sobre como o comunicador queria passar os seus últimos dias. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Drauzio contou que Jô queria deixar o hospital e ele escolheu passar os seus últimos dias em casa, assistindo a filmes clássicos noir. “É difícil falar do gênio tendo convivido com ele”, diz ele.

