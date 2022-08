Drauzio Varella revela que Jô Soares escolheu morrer em casa

Drauzio Varella participa da missa de sétimo dia de Jô Soares e fala sobre como o apresentador queria passar seus últimos dias

O médico e escritor Drauzio Varella (79) foi um dos amigos do apresentador Jô Soares (1938-2022) que fizeram depoimentos durante a missa de sétimo dia que aconteceu na noite de sexta-feira, 12. Na celebração, ele falou sobre como o comunicador queria passar os seus últimos dias.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Drauzio contou que Jô queria deixar o hospital e ele escolheu passar os seus últimos dias em csa e assistindo a filmes clássicos noir. “É difícil falar do gênio tendo convivido com ele”, diz ele.

A morte de Jô Soares

Jô Soares faleceu no dia 5 de agosto no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, aos 84 anos. A causa da morte não foi revelada pela família em respeito a um desejo do artista, que queria manter a discrição neste momento.

A morte dele foi anunciada por sua ex-mulher, Flavia Pedras Soares, nas redes sociais. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", disse.

O artista, cheio de talentos, que também era escritor, ator, diretor e humorista estava internado desde do dia 25 de julho no hospital paulista para tratar uma pneumonia. O corpo do apresentador foi cremado.

