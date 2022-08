Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo

Internado desde julho no hospital, apresentador Jô Soares faleceu na madrugada desta sexta-feira, 5

O apresentador Jô Soares morreu aos 84 anos na madrugada desta sexta-feira, 05, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Na rede social, a ex-mulher de Jô Soares, Flavia Pedras Soares, deu a notícia compartilhando uma foto dele sorridente e escrevendo um texto emocionante. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", disse.

O artista, cheio de talentos, que também era escritor, ator, diretor e humorista estava internado desde do dia 25 de julho no hospital paulista para tratar uma pneumonia.

Como avisado pela ex-esposa, velório e enterro do grande humorista brasileiro serão realizados apenas para as pessoas íntimas do famoso, apenas para famílias e amigos. O local onde serão feitos não foram divulgados.

Na publicação, Flavia Pedras fez uma singela homenagem para o falecido. "Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor. Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho", escreveu.

"Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores", agradeceu-lhe.

Jô Soares fala sobre a morte: 'Medo da morte é um sentimento inútil'

No ano de 2012, Jô Soares foi o entrevistado no quadro O Que Vi da Vida, do Fantástico, e abriu o seu coração sobre diferentes temas da vida. Quando o assunto foi a morte, ele foi categórico. “Medo da morte é um sentimento inútil, tenho medo de não ser produtivo. Citando o meu amigo Chico Anysio, perguntaram para ele: ‘Você tem medo de morrer?’, e ele disse: ‘Não, eu tenho pena’. Já estou firmando compromisso para daqui uns 30 anos”, afirmou ele na época.

Durante a entrevista ele ainda relembrou a sua infância. "As minhas lembranças da infância são da época do colégio interno, onde eu chorava muito, era uma coisa excessiva, sensibilidade quase gay. Se você não tivesse uma média de notas superiores a cinco, você ficava preso no final de semana, e eu tinha medo de passar o final de semana no colégio, eu chorava muito”, disse ele, que comentou sobre os seus estudos fora do Brasil. “Fui estudar na Suíça com 12 anos e voltei com 17 porque os negócios do meu pai foram por água a baixo. Lembro do meu pai chegando em casa e dizendo que amanhã já temos comida, depois de amanhã eu saio para batalhar”, contou.

No bate-papo realizado há 10 anos, o apresentador comentou sobre sua vaidade em relação à carreira. “Eu sou muito vaidoso, claro, nunca escondi isso, qual artista não é vaidoso? Você já nasce querendo seduzir o mundo”, contou ele, que ainda falou de seu físico. “Eu já era gordo. Gordinho é quase que preconceituoso, gordinho já deixa de ser gordo. Filho único, quando nasci, minha mãe já tinha 40 anos e tudo o que fazia já era aprovado. Pelo fato de ser gordo, já era muito exibido”, falou.

