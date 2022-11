Ex-mulher de Jô Soares diz motivo para não revelar causa da morte dele

Ex-mulher de Jô Soares abre o jogo sobre a decisão de manter a causa da morte dele em segredo

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 18h25

Ex-mulher do apresentador Jô Soares, Flávia Pedras estava perto dele mesmo após a separação e esteve com ele em seus últimos dias de vida. Inclusive foi ela quem anunciou a morte do artista em agosto deste ano. Porém, ela decidiu manter em sigilo a causa da morte dele para respeitar um desejo do comunicador.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Flavia falou sobre o motivo de não revelar a causa da morte. “Jô não escondeu a causa da morte por nenhuma razão específica. Ou para ensinar as pessoas a serem menos futriqueiras. As pessoas ficam velhas e morrem de causas naturais. Ele gostava da vida privada”, disse ela, e completou: “Tendo sido natural e não trágica, felizmente, sendo ele um sujeito elegante na vida, desejamos que a morte fosse um pouco mais calma e reservada. Ele se mostrou tanto na vida, estava de bom tamanho”.

Além disso, ela contou sobre a despedida. “Quis caixão fechado e cremação, tudo rápido, e teve todo meu apoio”, declarou.

Morte de Jô Soares

Jô Soares faleceu na madrugada desta sexta-feira, 5, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após alguns dias internado. A causa da morte não foi revelada pela família, que atendeu ao pedido dele por descrição. Inclusive, o velório foi reservado apenas para amigos próximos e familiares. O corpo dele foi cremado em Mauá, na grande São Paulo.

A morte dele foi anunciada por sua ex-mulher, Flávia Soares, que compartilhou um recado de despedida no Instagram. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos. Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida", informou ela.

