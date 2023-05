Filho de Emilio Surita mostra bastidores do retorno do pai ao trabalho

Após internação vir à tona, Emilio Surita volta ao trabalho na Jovem Pan e o filho dele, Eric Surita, mostra imagens dos bastidores para comemorar

O ator Eric Surita encantou seus seguidores ao mostrar um vídeo do retorno do seu pai, o apresentador Emilio Surita, ao trabalho após um problema de saúde. Nesta quarta-feira, 17, o comunicador voltou ao comando do programa Pânico e o filho mostrou imagens do pai na bancada da atração nos stories do Instagram.

Nas imagens, ele registrou o início da atração, mas não disse nada. No programa, Emilio Surita contou sobre o problema de saúde que teve e o período internado. "Eu tive um problema de saúde, estava já praticamente recuperado, já estava recuperado, aí mandou uma notícia quando tava me dando alta, que time [tempo] errado depois de tantos dias que eu já estava, porque o seguinte o cara do rádio da televisão daqui nunca pode tá doente, a gente como pessoa física fica doente tem uma coisa e outra e nesse momento você quer preservar as pessoas de ficar preocupada e tal", afirmou ele ao vivo.

Sem dar detalhes sobre sua saúde, ele contou que está bem e recebeu muito carinho. "Acontece que, quando o cara deu essa notícia a internet faz assim 'ó', tanta gente bacana, tanta gente que gosta da gente, tanta mensagem que recebi, até gente que me odeia mandou mensagem porque ficou com dó ai eu falei: vou lá prestar uma satisfação, que eu to bem, que eu to tranquilo, mas estou perfeito, exames bons, deu tudo certo graças a deus, graças a equipe, equipe médica, cheguei no hospital", contou.

De acordo com o jornalista Odair DelPozzo, Surita foi diagnosticado com câncer no intestino e ficou alguns dias internado.