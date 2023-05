Voltou? Emílio Surita retorna ao trabalho e revela seu estado de saúde: ''Recuperado''

Apresentador Emílio Surita, do Pânico, volta ao posto de trabalho após notícia de internação para tratar câncer

O apresentador Emílio Surita (61) voltou ao seu posto de trabalho na Jovem Pan nesta quarta-feira, 17, para contar seu real estado de saúde. Segundo o comunicador, a notícia sobre sua internação é atrasada, visto que, ele teve alta e já conseguiu ir à rádio falar como realmente está.

No Pânico, ele iniciou a atração dizendo: "A gente só deve satisfações às pessoas que a gente gosta, aos nossos familiares, amigos e principalmente nossa audiência".

Em seguida, Emílio Surita esclareceu como está. "Eu tive um problema de saúde, estava já praticamente recuperado, já estava recuperado, aí mandou uma notícia quando tava me dando alta, que time [tempo] errado depois de tantos dias que eu já estava, porque o seguinte o cara do rádio da televisão daqui nunca pode tá doente. A gente como pessoa física fica doente tem uma coisa e outra. E nesse momento você quer preservar as pessoas de ficar preocupada e tal".

O apresentador continuou falando como a notícia não lhe agradou muito como foi veiculada. "Acontece que, quando o cara deu essa notícia a internet faz assim 'ó', tanta gente bacana, tanta gente que gosta da gente, tanta mensagem que recebi, até gente que me odeia mandou mensagem porque ficou com dó. Eu falei: vou lá prestar uma satisfação, que eu estou bem, que eu estou tranquilo, mas estou perfeito, exames bons, deu tudo certo graças a Deus, graças a equipe, equipe médica, cheguei no hospital", falou.

Ao ser questionado sobre como foi a história, Emílio Surita disse que em outro momento contará, ele desconversou, não deu muitos detalhes e fez bastante brincadeira ao comentar sobre o episódio da internação.

O que houve?

Nesta terça-feira, 16, o jornalista Odair Del Pozzo contou que o apresentador do Pânico, na Jovem Pan, Emílio Surita, está internado depois de receber o diagnóstico de um câncer no intestino.

Segundo o comunicador, Emílio Surita está em um hospital particular na cidade de São Paulo, já tendo passado por uma cirurgia para realizar a retirada que o fez ficar durante uma semana na Unidade de Terapia Intensiva, ou UTI. Alguns amigos próximos do apresentador revelaram que ele já “passou pelo pior”.

Já uma pessoa próxima ao apresentador, que trabalha com ele na Jovem Pan, comentou que o quadro do radialista seria “delicado”. Emília se encontra no quarto do hospital por enquanto, para seguir o tratamento contra o tumor. “Não tem previsão de alta”, revelou o amigo.

Por enquanto, o comando do programa está sendo tocado pelo comediante Daniel Zukerman, substituindo Emílio enquanto está ausente. Porém, mesmo tentando ao máximo manter a falta do apresentador discreta, a emissora ainda não falou nada sobre o estado de saúde do radialista.