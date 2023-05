Emílio Surita, do Pânico, é internado depois de diagnóstico de câncer

Apresentador Emílio Surita, da Jovem Pan, é internet em hospital particular após diagnóstico, segundo jornalista

De acordo com informações do jornalista Odair Del Pozzo, através de seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Pânico, na Jovem Pan, Emílio Surita, está internado depois de receber o diagnóstico de um câncer no intestino.

Segundo o comunicador, Emílio Surita está em um hospital particular na cidade de São Paulo, já tendo passado por uma cirurgia para realizar a retirada que o fez ficar durante uma semana na Unidade de Terapia Intensiva, ou UTI. Alguns amigos próximos do apresentador revelaram que ele já “passou pelo pior”.

Já uma pessoa próxima ao apresentador, que trabalha com ele na Jovem Pan, comentou que o quadro do radialista seria “delicado”. Emília se encontra no quarto do hospital por enquanto, para seguir o tratamento contra o tumor. “Não tem previsão de alta”, revelou o amigo.

Por enquanto, o comando do programa está sendo tocado pelo comediante Daniel Zukerman, substituindo Emílio enquanto está ausente. Porém, mesmo tentando ao máximo manter a falta do apresentador discreta, a emissora ainda não falou nada sobre o estado de saúde do radialista.