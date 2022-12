Ernesto Paglia é casado há mais de 25 anos com jornalista famosa da Globo

Repórter, Ernesto Paglia deixou a Globo nesta segunda-feira, 26, e é marido de Sandra Annenberg

Ernesto Paglia (63) costuma ser reservado quanto à vida pessoal. O jornalista, que deixou a Globo nesta segunda-feira, 26, após 43 anos de trabalho, se casou com Sandra Annenberg (54) em 1994, e os dois estão juntos desde então, completando 28 anos de união .

Os dois já disseram em entrevistas que preferem a vida privada, saindo de casa apenas para ocasiões especiais, como shows e peças de teatro. "A gente fica bastante em casa. A Sandra é jovem, mas eu já sou mais madurinho e acabo puxando-a mais para o meu lado", disse Paglia, em entrevista ao Yahoo.

O casal mora no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, e diz que a decisão de ficar mais em casa acontece também pela escolha da profissão. "A gente é de um tempo que apresentadores de telejornal iam jantar em um restaurante e não pediam uma bebida alcoólica, porque pegava mal", acrescentou.

Apesar de serem caseiros, o casal também gosta de receber amigos e familiares para curtir o fim de semana. "Gostamos de fazer um churrasquinho no domingo, quem cozinha é ele e eu faço o mise en place [que é a preparação dos alimentos, como cortar legumes]. Entrego e ele faz a magia. A trilha é sempre o MPB, que amamos", disse a apresentadora do programa Globo Repórter, da Globo.

Paglia e Annenberg são pais de Elisa (19). A jovem mora há pouco mais de um ano em Nova York, nos Estados Unidos, onde cursa artes cênicas. Quando ela passou para a faculdade no exterior, Annenberg compartilhou um vídeo do momento em que recebeu a notícia. "A emoção de uma mãe recebendo a notícia -no meio da gravação- de que filha passou na faculdade!", publicou, na legenda.

Além de Elisa, o jornalista é pai de Bernardo e Frederico, frutos de um outro relacionamento. Em 2019, Annenberg compartilhou uma foto dos três filhos do repórter juntos e escreveu na legenda: "No dia dos pais, declaro meu amor ao pai destes três amores da minha vida! Feliz todos os dias".

SAÍDA DA GLOBO

O fim do contrato do repórter com a emissora carioca foi anunciado para a equipe por meio de um e-mail enviado pelo Diretor de Jornalismo Ali Kamel, segundo informações do site Notícias da TV. O contrato dele chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2022.

Nos últimos tempos, ele fazia reportagens especiais para o Jornal Nacional e o Fantástico. Ele também ficou conhecido por suas reportagens para o Globo Repórter. Inclusive, ele ganhou um prêmio internacional por uma de suas matérias em 1983.