Eliana na Globo? Comentário da apresentadora aumenta rumores de contratação

Vem aí? Prestes a sair do SBT, a apresentadora Eliana chamou atenção ao 'confirmar' sua ida à Rede Globo através de um comentário

A apresentadora Eliana agitou a web na noite de sábado, 8, ao responder um comentário a respeito de sua ida à Rede Globo. Recentemente, a loira encerrou o contrato com o SBT, onde trabalhava desde 2009, e, em breve, deve ser anunciada como a nova contratada da emissora carioca.

Apesar da ida da apresentadora ainda não ter sido confirmada oficialmente, os rumores de que Eliana realmente irá para a Globo ganharam mais força após ela agradecer um internauta em suas redes sociais. O seguidor em questão desejou sucesso na nova fase profissional.

"Eliana, que você tenha muito sucesso na TV Globo. Chegou seu momento, loira. Novos desafios. Você vai brilhar muito!", declarou o admirador. Eliana, por sua vez, respondeu: "Muito obrigada". Fãs acreditam que a fala seria uma 'confirmação' de sua estreia na telinha da Globo.

Vale lembrar que o último programa da apresentadora no SBT irá ao ar no dia 30 de junho. Com o fim de seu contrato na emissora de Silvio Santos, Eliana encerra sua segunda passagem no canal. De acordo com informações do site F5, a loira será anunciada como contratada da Globo em julho.

Eliana celebra visita na AACD

A apresentadora Eliana viveu um momento especial na última segunda-feira, 3, ao visitar a sede da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) em São Paulo. Ela foi revisitar as dependências do local e conhecer novos pacientes durante suas sessões de fisioterapia e reabilitação.

Eliana esbanjou simpatia e sorrisos durante as conversas com os pacientes atendidos pela AACD e demonstrou o seu apoio ao projeto. Ela é madrinha do Teleton, do SBT, desde 2013, que é o projeto televisivo que arrecada fundos para a AACD.

Inclusive, Eliana vai sair do SBT nas próximas semanas, mas já declarou que seguirá como madrinha e apoiadora do Teleton e da AACD, independentemente de qual seja sua nova emissora de TV. "Meu compromisso com o Teleton sempre foi importante para mim e me enche de orgulho. Levo como uma missão de vida, pois enxergo a grandiosidade do trabalho da AACD na transformação de vidas. Sempre aprendo e saio de lá com lindas histórias para contar e muita emoção com o amor que recebo", afirmou ela; confira registros!