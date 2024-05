Eliana é cotada para assumir lugar de outra apresentadora, diz site

Em possível ida para a Globo, Eliana poderia assumir um programa que é comandado por outra artista famosa, diz colunista

A apresentadora Eliana é cotada para comandar um programa que já é sucesso na telinha da Globo. De acordo com os colunistas Daniel Castro e Luciano Guaraldo, do site Notícias da TV, a loira poderia assumir o comando do The Masked Singer Brasil após a saída de Ivete Sangalo da Globo.

Ivete vai se afastar do cargo de apresentadora por um tempo ao encerrar a atual parceria com a Globo. Com isso, o posto no The Masked ficará vago. Com isso, a possível ida de Eliana para a emissora após encerrar o contrato com o SBT pode levá-la ao comando do programa musical em 2025. Vale lembrar ainda que o diretor do The Masked Singer Brasil é Adriano Ricco, que é o marido de Eliana.

No entanto, a Globo ainda não confirma negociações com Eliana, já que ela ainda está no SBT até junho. O futuro profissional da apresentadora só deve ser revelado quando ela sair da emissora de Silvio Santos.

Eliana vai sair do SBT em breve

A apresentadora Eliana vai sair do SBT. Ela e o SBT comunicaram a decisão de encerrar o contrato de 15 anos. A notícia foi dada à imprensa por meio de um comunicado oficial divulgado pela área de imprensa.

Apesar do fim da parceria pegar a todos de surpresa, o comunicado informou que ela continuará no ar até julho de 2024 e vai permanecer como madrinha do Teleton.

"O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

E completaram: "Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela".